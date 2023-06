Entre Porto Seguro e Cabrália, 2024 dá as caras com agito pleno

Dizem que Santa Cruz de Cabrália, o ponto em que o Frei Henrique de Coimbra celebrou a 1ª missa no Brasil, é o primo pobre da Costa do Descobrimento, mas está em vésperas de virar o jogo e transformar-se no primo rico.

O motivo é visível. Está para começar lá a construção do Aeroporto Internacional da Costa do Descobrimento, em 300 hectares com pista de três mil metros para pousar qualquer tipo de avião, ao custo de R$ 1,3 bilhão.

Será uma PPP entre o governo baiano e uma empresa a ser escolhida em leilão mes que vem. Para Cabrália, é pular do canto para o estopo no segundo maior destino turístico da Bahia, um dos maiores do Brasil. O aeroporto hoje, saturado, é em Porto Seguro.

Embolada —Santa Cruz de Cabrália e Porto Seguro são colados, apenas 27 quilometros separam as duas cidades. O jogo político lá, a Terra Máter do Brasil, é um bolodório tão complicado que vira digno de estar no topo da amostragem da politicalha nacional.

Lá, os lockdown da pandemia atingiram forte o turismo, responsável por 90% da economia. Foi pongado na insatisfação que Jânio Natal (PL) se elegeu prefeito de Porto Seguro e ano passado apoiou Bolsonaro e João Roma, mas Lula ganhou, Jerônimo no 1º turno, ACM Neto no 2º.

Jânio apoiou para deputado estadual Raimundinho da JR, dono de hotéis lá, que embora eleito pelo PL, o partido de Bolsonaro, logo abraçou Jerônimo, o governador do PT.

O imblóglio ganhou novo ingrediente esta semana. Lívia Bittencourt, ex-vereadora e líder do PT, aceitou ser secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social do governo do bolsonarista Jânio, após ter sido secretária durante 6 anos da ex-prefeita e hoje deputada estadual Cláudia Oliveira (PSD), virtual adversário de Jânio ano que vem.

Fraternos —Veja outro item. Cláudia Oliveira em Porto Seguro, o marido dela, Robério Oliveira em Eunápolis, e o irmão dela Agnelo Santos, em Santa Cruz de Cabrália, formaram o alvo da Operação Fraternos, da PF, na qual foram acusados de fazer jogo combinado na prestação de serviços.

Pois além de perder Lívia, Cláudia sofreu outro baque. O irmão Agnelo, embora não seja mais candidato a reeleição, mudou de partido, trocou o PSD pelo Avante, levado pelo ex-deputado Ronaldo Carletto e com isso se torna adversário do cunhado em Eunápolis.

Jânio Natal já esteve com Jerônimo e o relacionamento foi tranquilo, mas ele diz que permanece no PL de Bolsonaro. Ano passado, apoiou João Roma para o governo que ficou em terceiro, atrás de Jerônimo e ACM Neto. No 2º turno o eleitorado dele migrou para Neto que passou Jerônimo.

Jânio tem também o crédito pelo apadrinhamento da médica Raíssa Soares, candidata ao Senado na chapa de João Roma.

Falam que Jânio tem vaga para vice. O atual, Paulinho Tôa a Tôa (PL) praticamente já abdicou. No jogo lá, ele perdeu o aeroporto para Cabrália, mas cria furdunço nas hostes governistas. Dizem que pelo tom, nada mais se tem a descobrir lá. É só constatar.