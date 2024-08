Geraldo se diz pronto para o seu maior desafio, a briga em Salvador

Geraldo Júnior - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Geraldo Júnior diz que em 2022 o MDB, o partido dele, ‘tomou a decisão mais acertada’ ao se alinhar com os partidos que elegeram Jerônimo governador e deram a Lula uma ‘vitória decisiva’ na Bahia.

Foi desse enclave que ele saltou de vereador em Salvador, após quatro mandatos, duas vezes presidente da Câmara, para vice-governador, de quebra elegendo o filho, Matheus, para deputado estadual.

Na entrevista ao programa Isso é Bahia, na A TARDE FM, ele se disse preparado, até pela trajetória, para governar Salvador:

— Eu não fui inserido. Eu fui escolhido. Temos 10 partidos no apoio, mais Jerônimo e Lula. Vamos chegar lá, sim.

2026 — Se em 2022 tudo funcionou a favor, 2024 é um pouco diferente. Geraldo diz que vai ganhar, como todo candidato em campanha, mas objetivamente, do ponto de vista pessoal dele, o desafio é bem maior. Vai depender do resultado das urnas para ele pavimentar os caminhos do futuro.

— É simples, em 2026 eu estarei prefeito. Em 2022 eu estava me preparando para uma candidatura a deputado federal. Os movimentos que o MDB fez resultaram numa posição muito favorável.

Geraldo promete desenvolver projetos como os Parques da Paz, espaços de lazer nas comunidades periféricas, critica a redução de ‘mais de 600 linhas de ônibus em Salvador’ e cita a parceria com Lula para viabilizar o VLT Comércio-Ribeira.

A questão: até que ponto isso vai colar? Ele acha que muito, ‘o povo me conhece’. Em outubro a gente confere.

Colaborou: Marcos Vinicius

TCU prorroga o prazo para a ViaBahia propor acordo nas BRs

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, informou ontem ao deputado federal baiano Jorge Solla (PT), que o prazo para a ViaBahia, a concessionária das BRs 324 e 116, apresentar o relatório com o pedido de solução consensual para o contrato deve ser prorrogado por mais 30 dias.

O prazo já em vigor está vencendo, e Solla diz que já realizou em Brasília várias audiências públicas para tentar destravar os investimentos previstos nas duas rodovias.

— Saio dessa reunião (com Bruno Dantas) com esperança. A população baiana não aguenta mais pagar pedágio sem nenhum tipo de retorno da ViaBahia. Vamos aguardar o prazo para vermos como vamos dar os próximos passos.

Na Bahia, a ViaBahia enfrenta pesado bombardeio dos deputados estaduais, unanimemente insatisfeitos.

Lucinha e Jacó no jogo da Alba

Nas movimentações dentro do PT baiano que resultaram em mudanças na bancada de deputados estaduais, surgiram duas expectativas.

1 — Manter as articulações que visam dar mais tempo de mandato para Lucinha do MST, a primeira a sair se um dos três licenciados voltar.

2 — Na situação atual, o 1º suplente é o ex-deputado Jacó, que por sinal, acaba de sair de delicada cirurgia cardíaca. O jogo é para ele voltar.

Sumiço de placa gera auê no Senadinho do Barra

Teve auê ontem no Senadinho do Shopping Barra, point que congrega notáveis da vida baiana de todos os campos. Motivo: a placa que qualificava o local, antigo Café Bourbon, hoje Bento Café, com o nome ‘Senadinho’, sempre perambulando de mesa em mesa, sumiu.

José Ramos, juiz aposentado, assíduo frequentador do espaço, resume o sentimento.

—É algo de muito valor afetivo. Era parte do mix de configurações que compõem o cenário.

Ao lado de Manoel de Carvalho Cruz, o Mané Bilheteiro, ele diz que muitos levaram na brincadeira, mas quem levou a placa, ou é muito descuidado, ou fez uma brincadeira de mau gosto. Ou é maldoso puro e simples.