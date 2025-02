Ivana, a presidente que abomina quando a chamam de presidenta

Ivana Bastos - Foto: Divulgação

A deputada Ivana Bastos (PSD) assumiu a presidência da Assembleia interinamente, com o afastamento de Adolfo Menezes (PSD) e age com toda a discrição, mas o fato é que ela tornou-se a primeira mulher a assumir a presidência da Alba e definiu: não quer ser chamada de presidenta de jeito nenhum.

Reacende assim a velha polêmica que emergiu com Dilma na presidência da República: é presidente ou presidenta?

Dilma preferia presidenta e segundo alguns os dois qualificativos estão corretos. Os defensores do presidenta dizem que o adjetivo foi legitimado na língua portuguesa pela Academia Brasileira de Letras, que o colocou no seu dicionário.

Contraponto –Mas a professora Mriam Rita Moro Mine, da Universidade Federal do Paraná, em 2011 fez longo tratado sobre particípios como derivativos verbais para designar alguém com capacidade ou competência para exercer ação que expressa um verbo, derivativos aos quais há que se adicionar à raiz verbal os sufixos ante, ente e inte, que formam substantivos ou adjetivos de dois gêneros.

Assim, dizia ela, presidente é derivativo verbal do verbo presidir. Então a pessoa que preside, é presidente, independentemente do sexo.

Se assimilado o termo presidenta, diz ela, seria possível um texto assim: A presidenta é uma mulher eleganta, e não uma estudanta, ou uma adolescenta pouco pacienta, tanto que foi eleita representanta do povo brasileiro e está muito contenta por ser dirigenta política.

Colaborou: Marcos Vinicius

Almir Miranda nos tempos idos

Aos 82 anos, Almir Miranda, deputado estadual entre 1983 e 1987, pecuarista em Ipirá, ex-presidente da Central de Laticínios da Bahia e fundador da Rádio Caboronga, andou nos últimos dias circulando pela Assembleia.

– Estou coletando informações para escrever um livro sobre a minha história. Pensei e conclui: e por que não?

Até hoje Almir cultiva amigos dos velhos tempos. O livro vai dar bom, dizem.

Projeto que reestrutura o TCM tramita na Alba. E tem polêmica

O projeto que institui o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas dos Municípios começou a tramitar na Assembleia e, segundo entendidos no assunto, já chega com ingredientes que vão render polêmica.

O primeiro ponto está no Art. 4º. Diz que os auditores passam a ser remunerados ‘por subsídio que corresponde ao de juiz de direito da entrância mais elevada na orga nização Judiciária da Bahia’.

E o segundo está no Art. 16º. Cria a Gratificação de Desempenho e Resultados, extensiva a todos os servidores, ocupantes de cargos efetivos, do quadro suplementar e comissionados.

Dirigentes do Sindicontas admitem: o projeto até que ajuda os servidores, mas os dois pontos acima citados complicam tudo.

Eles estão alertando os deputados para os pontos polêmicos. E vai dar alarido.

Marcinho, o fotógrafo que fez Jerônimo fotografá-lo

E eis que lá um dia no ano passado Jerônimo desembarcou na rampa de acesso da Assembleia com todas as pompas do governador em dia de solenidade oficial, quando o fotógrafo Márcio Araújo quebrou o protocolo e adiantou-se:

– Jerônimo, eu já tô cansado de tanto fotografar você como governador, hoje eu quero que você faça uma foto minha!

Pedido atendido. Jerônimo pegou a máquina e clicou, Marcinho agradeceu. Semana passada Jerônimo estava na Alba na abertura dos trabalhos oficiais do ano e após a solenidade, na sala do cafezinho, novamente Marcinho atacou:

– Jerônimo, outro click aqui. Viciei.

E Jerônimo novamente clicou.