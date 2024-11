Já que na Alba a presidência fica com Adolfo, a vice entra no tititi

Adolfo Menezes - Foto: Sandra Travassos/ALBA

O deputado Zé Raimundo (PT), vice-presidente da Alba, presidente em exercício enquanto o titular, Adolfo Menezes (PSD) está viajando, foi abordado ontem na própria Assembléia:

– Diga aí, presidente!

– Meu filho, a interinidade é rascunho de poder.

Ou seja, reina, mas não governa. Mas mesmo assim, todo mundo quer ser o vice, já está bem mais perto do topo. E é justo aí que está o tititi, já que se dá como líquido e certo que Adolfo será reeleito, apesar das incertezas que permeiam a intenção.

O próprio Zé Raimundo relatou que a federação Brasil Esperança, que congrega PT, PCdoB e PV, se reuniu e definiu: quer a vice, como é hoje. O mais cotado é Rosemberg Pinto, do PT, partido que tem nove dos 17 deputados do conjunto.

Mirando o rebu –Vítor Bonfim, do PV, que tem quatro deputados, ocupa um lugar na mesa (que tem nove integrantes). O deputado Marquinhos Viana, do PV, esperneou. E até ameaçou lançar-se candidato independente, se é que pode.

Mas a reeleição de Adolfo, a terceira consecutiva, fato que gera muitas controvérsias sobre a legalidade. E que vai ter rebuliço é certo como sem dúvida. O deputado Hilton Coelho (PSOL) já disse que vai a Justiça.

– Foi o próprio Adolfo quem propôs uma lei acabando com isso.

E se Adolfo cair? Aí entra a outra banda do tititi. A oposição quer que nova eleição seja feita em 48 horas. Os governistas em 30 dias.

Colaborou: Marcos Vinicius

Lista tríplice do MP definida

O pleno do TJ elegeu ontem a lista tríplice a partir da lista sêxtupla encaminhada pelo Ministério Público da Bahia da Bahia para ocupação da vaga de desembargador que pertence a casa.

Adriani Vasconcelos Pazelli teve 36 votos, Ricardo Dourado 33 e Nivaldo Aquino 31. Os nomes serão encaminhados ao governador Jerônimo que escolhe um. Ou seja, a partir daí a eleição fica de um voto só.

Arimatéia faz nova campanha do Natal Pet. ‘Os bichos merecem’

O deputado José de Arimatéia (Republicanos) deflagrou na Assembleia a edição 2024 do Natal Pet, através da qual recebe a doação de alimentos para cães e gatos. Ele está no quinto mandato e desde sempre se mostrou comprometido com a causa animal.

– Ano passado arrecadamos quase uma tonelada de alimentos, que distribuímos com entidades protetoras de Salvador, Feira de Santana, Conquista, Barreiras e Juazeiro.

Ele diz o evento também ocorre nesses municípios. Semana que vem começa em Feira, depois Juazeiro e os demais. E ressalva:

– Pra mim é um prazer. Se isso dá voto, eu não sei. O que eu sei é que as associações protetoras do animais vivem de doações. E ficam felizes em saber que os bichinhos também são lembrados no Natal.

O grosso dos alimentos são para cães e gatos.

Igreja de Senhor dos Passos pede socorro a Jerônimo

A Igreja de Senhor dos Passos, uma pérola arquitetônica que virou uma das marcas de Feira de Santana, recentemente elevada a categoria de Santuário Arquidiocesano, está pedindo socorro. A 11 meses atrás um pináculo, estrutura que fica na parte mais alta do telhado, despencou. Desde então está cercada de tapumes.

O secretário estadual da Cultura, Bruno Monteiro, já foi lá e viu. Como o prédio é tombado, precisa da ajuda oficial. O padre Júlio Santa Bárbara, reitor do Santuário, diz que tudo já foi encaminhado ao IPAC, mas até agora, nada. Lá em Feira tem o padre Luiz Rodrigues Oliveira que é primo de Jerônimo. Talvez a reza dele para o primo, ainda não, feita, seja mais eficaz.