Jerônimo alia-se a prefeitos contra a seca e avisa: ‘Tudo sem carimbo’ | A TARDE

Na Assembleia Legislativa se sabe tudo que se passa na Bahia. Natural. Os deputados, por dever de ofício, costumam circular visitando as bases, e no conjunto, fica se sabendo o que se passa nos quatro cantos quase em tempo real.

A pergunta quando encontramos um deputado é padrão: alguma novidade? Nos últimos 15 dias, todos tinham, a seca, de cabo a rabo. E a deputada Fátima Nunes (PT), que é de Cícero Dantas, nossa consultora principal sobre os humores do clima no semi-árido, perdeu o posto. Antes, só ela falava de seca. Agora é Deus e o mundo.

Ontem na UPB Jerônimo tomou as rédeas da situação reunindo mais de 150 prefeitos para anunciar um amplo pacote de medidas que incluem as três instâncias de poder, com o aviso:

— Vamos agir. E não vai ter carimbo, é obra de todos.

alívio —Jerônimo exibiu um vasto painel das ações. O secretário Tum (Agricultura), presente no ato, disse que para se ter ideia do problema, nada menos que 137 mil cabeças de gado já morreram (o rebanho baiano é de 14 milhões).

— Vamos aplicar um questionário para que cada um diga qual é o seu problema, porque seca em Jeremoabo é uma coisa, em Ipiaú é outra.

Quinho de Belo Campo (PSD), o presidente da UPB, criticou alguns excessos burocráticos, Jerônimo prometeu marchar para cima e corrigir. E fez uma ressalva.

— A seca veio muito rápida. Ninguém espera isso.

Em síntese, 2023 vai fechar com um pouco de alívio para os 164 prefeitos que já decretaram emergência.

Xique-Xique também sofre

Situado às margens do São Francisco, Xique-Xique, a terra do Baixio de Irecê, também sofre com a seca. O prefeito Reinaldo Braga Filho (UB) diz que a parte fora das margens do rio sente muitas dificuldades para conseguir água.

— Temos 5 mil quilômetros quadrados, é muita terra. E muita gente sofrendo com seca também.

Ele, que é aliado de ACM Neto, acha que a ajuda sai.

Na UPB, uma única mulher

Desde que foi fundada em 1964 a União dos Municípios da Bahia (UPB) já teve 27 presidentes, 28 com o atual, Quinho de Belo Campo (PSD), entre todos, uma única mulher, Maria Quitéria, ex-prefeita de Cardeal da Silva.

O fato foi lembrado ontem por uma deputada, amiga de Quinho, que disse pretender incluir no seu mix de caminhos para empoderar a mulher a presidência da instituição. ‘É muito desigual’.

E na Várzea vai ter o Carnatal

Mesmo Várzea da Roça estando no semi-árido, área em que a seca é presença constante, o prefeito Danilo Sales (PCdoB) vai fazer festa semana que vem, com mais uma edição do Carnatal, a mistura de Carnaval, forró e Natal.Ontem na UPB ele dizia que a seca já é uma tristeza, sem festa fica bem pior. Mas colegas deles ao lado retrucaram. ‘Em plena seca ele ainda consegue R$ 300 mil na Bahiatursa para pagar a artistas. Pode?’.



Nal, sucessor de Nilo Coelho, vê tudo bem com Jerônimo

Abordado anteontem sobre a escolha do candidato a prefeito em Salvador, Jerônimo despistou. Disse que estava muito satisfeito com a escolha do deputado Charles Fernandes (PSD) como o candidato da base em Guanambi. Ontem na UPB, no time dos que discutiam providências contra a seca, estava Arnaldo Azevedo, o Nal, que em 10 de novembro assumiu a Prefeitura de Guanambi após a renúncia de Nilo Coelho, e vai disputar a reeleição, se disse tranquilo quando abordado sobre o caso.— Tudo normal, ainda estou sem partido.Em 2020, Nal se elegeu vice no DEM, o mesmo partido de Nilo, mas agora conversa bem com o ex-deputado Ronaldo Carletto, agora o homem do Avante. É para lá que ele está indo.