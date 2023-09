Jerônimo se ajusta com bancada governista na Alba, que esperneou

A sessão de ontem da Assembleia iria apreciar alguns projetos importantes, como um pedido de empréstimo de US$ 250 milhões junto ao BID, mas caiu por falta de quórum, a bancada governista não apareceu.

O que houve? Oposicionistas diziam que colegas governistas confidenciaram a insatisfação com Jerônimo, ou eles seriam atendidos ou não iriam pisar lá. Não foi bem assim. Tinha insatisfação, já resolvida.

A questão é que no primeiro semestre Jerônimo se reuniu com a bancada governista, hoje com 42 deputados, e prometeu que periodicamente com as bancadas, e isso nunca aconteceu. Ontem, nova reunião quando Jerônimo garantiu que a partir de agora a coisa vai fluir conforme o combinado.

Definições —Jerônimo tem na Assembleia 42 deputados de 11 partidos, os maiores, o PSD e Otto Alencar, com nove, e o PT, também com nove, que vai para 17 se somados os quatro do PCdoB e os quatro do PV, os outros dois partidos que integram a federação.

É esse mesmo bloco que Jerônimo tem a pretensão de unir ao máximo possível nos 70 maiores municípios baianos. Aí entra outro detalhe da questão, como diz um governista: ‘O governador não quer tirar nomes do bolso do colete, como ACM Neto fez quando anunciou Ana Coelho como vice. Quer que os partidos se entendam’.

Certo é que tanto na Alba como pensando em 2024 Jerônimo promete também intensificar reuniões com o Conselho Político. Ou seja, ele vai ter que viajar menos.

Félix, olho na dívida pública

O deputado federal Félix Mendonça Jr (PDT), decidiu atualizar a pesquisa feita em 2005 pelo pai, Félix Mendonça (falecido em 2020 vítima da Covid) e ontem lançou, via Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara (Cedes), a publicação ‘A dívida pública brasileira: um novo estudo’.

A dívida pública brasileira hoje passa de R$ 6 trilhões, mas segundo Félix, o problema não é o valor, mas o custeio, com os juros altos.

O óleo já está na praia do Guaibim. Morro se previne

A praia do Guaibim, em Valença, amanheceu ontem toda manchada pelo óleo que na semana passada atingiu Salvador.

Mas no Morro de São Paulo, na ilha de Tinharé, em Cairu, que fica bem em frente, até agora, nada registrado até a tarde de ontem.

Cláudio Brito, secretário de Turismo em Cairu, diz que está de antena ligada. Já o secretário especial do Morro de São Paulo, Elói Borges, afirma que montou uma equipe de monitoramento para vigiar o tempo inteiro o fluxo e refluxo das marés.

O Morro de São Paulo é o terceiro maior destino turístico da Bahia. Em 2019 tiraram de lá mais de duas toneladas de óleo.

E o furdunço de Ipupiara vai descambar para Mimi x Babaco

Diz um filho de Ipupiara, na Chapada, conhecida como A Capital da Moda por ter lá mais de 10 distribuidoras com clientes em todo o país, que a previsão do tempo deu que nestes primeiros dias de setembro o município teria altas temperaturas, mais de 37 graus.

Bateu, mas mais do que o previsto, o tempo quente veio em dose dupla, o clima propriamente dito e o apronte do prefeito Acir Leite (PP), que puxou o revólver num bar e deu um tiro.

A bala não atingiu ninguém, mas até hoje estraga. O que levou Acir, prefeito já reeleito, bem avaliado, aliado de ACM Neto, a fazer tal besteira?

Lá se diz que Acir pretende apoiar ano que vem o sobrinho Emiliano Neto, o Mimi, enquanto a oposição terá como astro Marcos Vinicius (PSD), o Babaco.

Então, diz o filho da terra, a briga do boteco vai respingar no duelo Mimi x Babaco.

REGISTROS

Mel para prefeituras

O vídeo que Lula postou garantindo que nenhum município ficará com menos FPM do que no ano passado caiu como mel para o prefeitos baianos. Beto de Preto Neto (PSD), de Malhada de Pedras, diz que muitos colegas só falavam em demitir.

Veneno no mel

Por que morreram tantas abelhas em Euclides da Cunha, Ribeira do Pombal, Cícero Dantas e Banzaê nos últimos dias? A 25ª Coorpin desencadeou a Operação Melissa, para investigar o caso. A suspeita maior está no uso de agrotóxicos.

Kokó e Pancadinha

O músico Clóvis Leite, conhecido como Kokó do Lordão, vai receber amanhã (15h) a Comenda 2 de Julho da Assembleia. O autor da homenagem é o deputado Fabrício Nunes da Silva, o Pancadinha, que também é músico.

Farra de carro

Está correndo o prazo de dez dias (vence dia 21) dado pelo promotor de Formosa do Rio Preto, Alysso Batista da Silva FliziKowski, ao presidente da Câmara, Herminio Reis (PMB) para explicar por que ele locou 12 veículos ao custo de R$ 820 mil para ceder aos 11 vereadores. Formosa é palco da Operação Faroeste.