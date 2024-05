Jerônimo toma o café da manhã com deputados. Eleições na pauta | A TARDE

Na era Bolsonaro, alguns tentaram amaldiçoar o toma lá dá cá. Tão ingênuo que em jogo político até parece burrice pura e simples. A prática é do jogo e tem hierarquia moral. Oscila do toma lá teus votos, dá cá uma escola, hospital, ou ainda no aceitável, até mesmo emprego. O dá cá só apodrece quando é para o bolso.

As pedidas de Jerônimo, ou o toma lá: projeto que reajusta salários dos servidores públicos, prevendo de 4 a 5,99%, e sinal verde para aumentar o auxílio alimentação em até 100%. O dá cá dos deputados: a liberação das emendas e também abertura da agenda governamental para receber os prefeitos ligados aos parlamentares.

Clima amistoso —Segundo o deputado Alex da Piatã, foi tudo joia. ‘Nos ajustes dos salários só faltou fechar o dos PMs’. O também deputado Hassan (PP) carimba, o clima do encontro foi muito cordial. ‘Foi o próprio governador quem tomou a iniciativa’.

Mas a ideia também vinha com um tempero de uma série de queixas dos deputados de que Jerônimo, por viajar demais, não estava tendo tempo para atender os prefeitos, o que o governador prometeu ajustar.

Ironicamente, Jerônimo saiu antes do fim do café, argumentando que tinha de ir a Brasília, mas deixou secretários lá, puxados por Adolpho Loyola, o chefe de gabinete, para ajustar os ponteiros.

Tanto os deputados federais em Brasília como os estaduais na Bahia pressionam os governos. 2024 é ano de eleição municipal, tempo de dá cá.

Colaborou: Marcos Vinicius

Em matéria de finanças, a Bahia vai bem, garante Manoel Vitório

A Bahia mantém o equilíbrio fiscal e segue pelo nono ano consecutivo como o Estado que mais investe, ultrapassado apenas por São Paulo. Em 2023, foram nada menos que R$ 8,3 bilhões, mais de 40% com recursos próprios.

A garantia foi dada pelo secretário Manoel Vitório (Fazenda), em audiência pública anteontem na Comissão de Finanças e Controle Fiscal da Assembleia, onde foi prestar contas do terceiro quadrimestre de 2023.

Os deputados pressionaram Vitório pelo pagamento das emendas, ele disse que a forma de protocolar da Sefaz tem dificultado a agilidade, mas vai agir para tentar resolver.

Lembrete: os deputados da oposição que tanto chiam dos sucessivos pedidos de empréstimos do governo, saibam que vai ter muito mais. São Paulo, por exemplo, deve 186% da receita corrente líquida. A Bahia, 35%.

Isaac, dilema em Juazeiro

Embora digam que há dúvidas sobre a possibilidade de o ex-prefeito Isaac Carvalho (PT) disputar a prefeitura de Juazeiro, ele garante que está tudo bem e esta semana ganhou apoio da Federação Rede-PSOL.

Em 2018, Isaac ganhou para deputado federal, mas não levou, a Justiça não deixou. Lá se diz que se ele puder ser candidato, a prefeita Suzana Ramos (PSDB), que vai mal avaliada, fica bem pior.

E eis que as motos já não respeitam nem São Joaquim

Motocicletas passando entre carros entalados no trânsito já fazem parte da rotina de Salvador, motivo de queixas generalizadas entre o pessoal do automóvel (e da área de saúde, graças ao grande número de acidentes).

Mas quem pensa que já viu de tudo nesse campo, enganou-se. Frequentadores da feira de São Joaquim, a mais badalada de Salvador, reclamam que as ruas centrais de lá, antes passagem exclusiva da clientela sempre a pé, viraram corredores de tráfego para as motos, que, no caso, fazem muitas descargas.

Feirantes dizem que as motos deram uma boa mão no transporte de mercadorias, mas também admitem: dificultam para a clientela.