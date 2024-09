Jerônimo vai a Feira hoje pela 31ª vez, agora só para azeitar Zé Neto

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Desde que assumiu o governo baiano Jerônimo já foi a Feira de Santana 30 vezes, mais de uma por mês. E hoje vai de novo, com uma diferença, nas outras fez viagens institucionais, agora vai fazer política mesmo.

Lá, se configura uma disputa única, a do cara que ganhou todas e hoje só tem o apoio dele mesmo contra o que perdeu todas e tem apoio total.

Traduzindo: nos últimos 24 anos o ex-prefeito Zé Ronaldo (UB) venceu pessoalmente quatro vezes e mais duas de candidatos que ele apoiou (Tarcízio Pimenta e Colbert Martins) contra o deputado Zé Neto (PT), que perdeu cinco.

Hoje, Ronaldo conta com a expertise do grupo em vencer na reta de chegada, mas só tem o prefeito Colbert Martins (MDB) com índices de rejeição estratosféricos, enquanto Zé Neto tem o apoio ostensivo de Lula e Jerônimo.

Pesquisas —Ronaldo liderou todas a pesquisas até agora, mas as últimas mostram Zé Neto sempre crescendo, a última delas, do IPM Brasil, divulgada pela rádio Andaiá FM, pela primeira vez à frente, com 46,2% contra 39,7%.

Mas em Feira a única coisa dada como certa é que a peleja é trincada e hoje, a 16 dias das eleições, ninguém arrisca cantar vitória.

Jerônimo é professor concursado da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e tem casa na cidade, morava lá. Ao que parece, esse fato, mais a presença de Lula na cidade, no 1º de julho, está fazendo a diferença. O PT nunca governou Feira.

Colaborou: Marcos Vinicius

Vaga de Pedro Lino no TCE ainda está sem pretendentes

Já está pacificado entre governistas que a vaga de Pedro Lino no TCE não será técnica como se disse de início, mas sim política.

Há o entendimento que o cargo de auditor substituto, a função que guinchou Lino em 1999, foi extinto e está para ser recriado num projeto que ainda tramita na Assembleia. Ou seja, para agora, vai valer o critério político, a cargo de Jerônimo, que só vai cuidar do assunto semana que vem.

Ontem, o deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Assembleia, disse que o caso ainda está em aberto.

— Nós tínhamos nossas diferenças com Pedro Lino, mas a morte dele foi repentina, chocante. E nós respeitamos a dor da família e amigos.

Só na próxima semana Jerônimo vai cuidar disso. Até agora, o único nome que surgiu no tititi da base governista foi o do deputado federal Daniel Almeida (PCdoB).

Em Itapetinga Hage na mira

Três vezes prefeito de Itapetinga, Michel Hage Filh0 (1983-1988, 1993-1996 e 2005-2008), elegeu a filha Virgínia deputada estadual e agora o neto dele, Rodrigo Hage (MDB) está no 2º mandato.

Diz o deputado Rosemberg Pinto (PT) que este ano há grande esperança de quebrar o ciclo dos Hage com a candidatura de Cida Moura (PSD) que enfrenta Eduardo Hage (MDB), tio de Rodrigo, por isso chamado de Tiozão.

TRE garante Jânio Natal na disputa da Terra Máter

Por cinco votos a dois o TRE-Ba liberou Jânio Natal (PL) para disputar a reeleição em Porto Seguro. Ele se elegeu prefeito de Belmonte em 2016, foi diplomado, mas não tomou posse, passou o bastão para o irmão Janival, que era o vice. Ele foi acusado de estar agora tentando um terceiro mandato, tese rejeitada pela justiça.

Ele ganha o direito de disputar, mas o jogo lá é duro. Jânio apoiou Bolsonaro e João Roma no 1º turno de 2022 e no 2º turno ACM Neto. Agora, o governo despeja todo o gás em cima da deputada Cláudia Oliveira (PSD), ex-prefeita, a antecessora dele, que foi Lula e Jerônimo desde sempre.

Jânio gravou um vídeo agradecendo a Deus e aos evangélicos. Diz que foi a força das orações.