Ministério Público vai premiar a transparência no preço do forró

Habituado a sempre agir depois do caso criado, o Ministério Público da Bahia inaugura no São João deste ano uma nova experiência, o da transparência plena, com o detalhe: ao invés de ir atrás das informações, os próprios prefeitos se encarregam de mandá-las.

Ontem terminou o prazo para quem quisesse participar do projeto e até as 18h, mais de 100 prefeitos aderiram, algo espetacular, segundo o promotor Frank Ferrari, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção à Moralidade Administrativa (Caopam), o pai da ideia.

— Esse é o caminho, muito melhor do que chegar e cancelar a festa. No São João o interesse público é muito abrangente. Vamos tentar seguir adiante pelo diálogo.

Painel e Selo —Diz Frank que as informações passadas espontaneamente vão integrar o Painel da Transparência, que será lançado oficialmente no dia 14. Simultaneamente, também os que participam receberão o Selo da Transparência.

— Quem não enviou as informações não sofrerá qualquer punição ou sanção, mas quem mandou terá o nosso reconhecimento. Vamos destacar pelo lado bom.

No embalo do forró, Frank tem a expectativa de estar dando a largada para uma nova cultura, a da transparência nas contas públicas.

— Nossa esperança é que isso vire uma nova cultura.

Oxalá ele tenha sucesso. Só assim vamos parar de ver o mesmo artista com o mesmo show cobrando preços diferentes, algo que deixa a orelha em pé.

Adolfo e Elmar, juntos cá, mas inimigos lá, em Campo Formoso

A sessão de anteontem na Alba que entregou o título de Cidadão Baiano a Jarbas Soares Junior, procurador de Minas Gerais, rendeu um bom burburinho, não pelo ato, mas pelos personagens do caso.

O título foi sugerido por Elmar Nascimento (UB), hoje deputado federal, em 2014, quando era estadual, agora reativado pelo deputado estadual Marcinho Oliveira (UB).

O tchan da questão é que o ato botou lado a lado o presidente da Assembleia, Adolfo Menezes (PSD), e Elmar, arqui adversários na política de Campo Formoso, terra deles.

Em 2020, Elmar apoiando Elmo, o irmão, com a força da Codevasf destronou Rose, a prefeita, irmã de Adolfo.

Mas ano passado deu Adolfo: Lula e Jerônimo ganharam lá com folga, Elmar foi o federal mais votado, com 17.331 votos (40,36%), mas Adolfo teve mais para estadual, 21.160 (49,74%). Ano que vem tem mais.

Caminho para Rússia e Ucrânia

O deputado Vítor Bonfim (PV), presente a sessão da homenagem ao mineiro Jarbas Soares se dizia bastante admirado com o fato do deputado Marcinho Oliveira (UB) ter juntado num mesmo ato Adolfo Menezes e Elmar Nascimento, adversários fidagais em Campo Formoso:

— Eu vou fazer uma indicação à ONU para levar o Marcinho lá para o meio da guerra entre Rússia e Ucrânia. Acho que a paz sai.

Na Bahia Farm, o acesso a Lula será todo blindado

Embora Bolsonaro tenha vencido a eleição em Luís Eduardo Magalhães, hoje a capital do agronegócio baiano, o acesso a Lula, na abertura da Bahia Farm Show, na terça-feira, vai ser muito bem controlado, segundo jornalistas que atuam lá no oeste baiano.

Para além da segurança presidencial, o acesso ao Parque de Exposições só será permitido a quem pagar ingresso e o acesso ao espaço em que Lula estará é mais restrito ainda, só para jornalistas e convidados previamente credenciados.

E a caravana que vai lá é grande, o que leva políticos a dizerem que a semana em Salvador vai ser morta. Terça tem Lula em LEM e quinta o feriado de Corpus Christi.