Mulheres celebram o direito de votar e gritam por mais respeito | A TARDE

A advogada Carina Canguçu compõe junto com os colegas Rafael de Sá Santana e José Leandro Gesteira a lista tríplice eleita pelo TJ-Ba para Lula escolher quem será o próximo juiz do TRE baiano. Ontem, a Comissão de Direitos da Mulher da Assembleia realizou sessão para celebrar os 91 anos da conquista do direito de voto pelas mulheres e ela estava lá com a unanimidade a favor.

Carina já é juíza substituta do TRE e a função que ela agora postula teve outra mulher, Márcia Berenice, com um detalhe: isso foi 30 anos atrás.

Tenho esperança. Meus colegas têm créditos e méritos, mas me sinto à altura e não dá para esperar mais 30 anos.

Para chegar na lista tríplice ela concorreu com nove homens. Como Lula já se deu mal ao escolher Flávio Dino, ao invés de uma mulher, para a vaga de Rosa Weber no STF, a aposta é que as chances dela só crescem.

Atraso —A deputada Fabíola Mansur (PSB) diz que a discriminação vem de longe.

— O homem vota desde 1532, ou há 491 anos. A mulher só há 91 anos. Em 117 anos a Câmara dos Deputados teve sete mil homens, só 266 mulheres. E até 20 anos atrás o fato da mulher não ser virgem dava direito ao homem pedir o fim do casamento. Estamos correndo atrás do prejuízo.

Talvez por isso a deputada Soane Galvão (PSB) tenha feito questão de celebrar os 91 anos do voto feminino com direito a bolo e parabéns.

— Claro que ainda temos uma árdua luta pela frente, mas momentos como esse nos regozijam, pela certeza de que estamos no rumo certo.

Da Câmara de Salvador para a Alba: reeleição só pode uma vez

Em março do ano passado, antes de anunciar que seria o vice de Jerônimo, Geraldo Júnior (MDB), então presidente da Câmara de Salvador, se reelegeu na presidência. O caso rendeu intensa gritaria e foi parar no STF. Ontem, saiu o acordão da decisão: valia sim.

Na Câmara de Salvador o caso em si pouco importa agora, mas reverberou na Assembleia, onde grande parte aposta na reeleição do presidente Adolfo Menezes (PSD).

Os ministros do STF acompanharam o relatório do colega Dias Toffoli dizendo que pode ter reeleição na Câmara dos Deputados, Assembleias e Câmaras de Vereadores, mas uma única vez para todos os casos da mesa diretora, independente da legislatura.

Adolfo já se elegeu e se reelegeu e deu azar. Pelo que dizem, se ele se reelegesse até 7 de janeiro, estaria livre, mas a votação foi em 1º de fevereiro, como sempre.

Pancadinha firme e forte

Líder das pesquisas em Itabuna, o deputado Fabrício Nunes da Silva, o Pancadinha (SD), é músico e sempre usou o cabelo mais alto no meio e raspado nos lados, mas virou alvo quando apareceu com todo ele rebaixado. Pressão do eleitorado, como dizem:— Coisa nenhuma. Eu mudei porque quis.Segundo ele, as fofocas são parte do jogo político:— Estou incomodando.



Jerônimo promete comprar milho e mandar carros-pipa

O governador Jerônimo Rodrigues chegou da viagem a Dubai pouco antes da meia noite de anteontem e assim que foi abordado sobre a seca que castiga a Bahia anunciou que duas providências serão tomadas imediatamente.— Vamos comprar milho e mandar mais carros-pipa para o interior.A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que funciona como reguladora, tem armazéns na Bahia em Irecê, Itaberaba e Ribeira do Pombal, todos ‘abarrotados de milho’, segundo os deputados. O detalhe é que o preço da saca era R$ 40, subiu para R$ 60 e está em R$ 80. A ideia é que o governo repasse a menos de R$ 20.