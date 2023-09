Na Bahia, Bolsonaro só surfou em Luís Eduardo. Será que ainda surfa?

Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, a capital do agronegócio, destoou completamente do resto da Bahia e do Nordeste. Bolsonaro ganhou de Lula (54,02% a 41,43), ACM Neto ganhou, mas em segundo lugar João Roma, Jerônimo foi o terceiro, e a médica Raíssa Soares, candidata ao Senado, ganhou de Otto Alencar.

Foi nessa brecha que esta semana João Roma lançou o empresário Antonio Tadeu, bolsonarista roxo, para prefeito. Lá, o prefeito Júnior Marabá (PP) vai disputar a reeleição e tem como adversário tradicional o ex-prefeito Oziel Oliveira (PSD).

No tititi, se diz que entrou em cena a dupla Tadeu Tá Dando. E Tadeu tá dando mesmo, o que falar. Ele leva a força do bolsonarismo? Primeiro, tem que limpar o PL, lá todo complicado na justiça.

Hospital —Diz o jornalista Carlos Sampaio, do site Jornal O Expresso, que sem dúvida Tadeu leva uma fatia. Nas pesquisas, dá Marabá em primeiro, ele em segundo e Oziel em terceiro.

— Marabá também é direita e leva uma fatia boa.

Segundo Sampaio, a administração dele distribuiu agora pelo terceiro ano consecutivo fardamento completo para todos os alunos da rede pública. E o xis da questão, por incrível que pareça, está com Jerônimo.

Apesar do boom do agronegócio, Luís Eduardo não tem serviços médicos de alta complexidade e aposta no hospital já quase pronto para ter esses serviços, mas ressalva Sampaio, o governo tem que entrar.

— O orçamento para a saúde de Barreiras é R$ 30 milhões, de Luís Eduardo R$ 400 mil. Ou tem ajuda ou não vai.

Wilsinho, na visão de Zé Neto

Quase sempre estilo brincalhão, o deputado federal Zé Neto, virtual candidato a prefeito de Feira de Santana pelo PT, esteve ontem na Secretaria de Comunicação do Governo quando alguém perguntou-lhe: e Wilsinho Falcão vai entrar na disputa mesmo?

— Wilson está só brincando de dizer que é candidato.

E caiu na risada. Em Feira, segundo as pesquisas até agora realizadas, o duelo principal será entre ele e Zé Ronaldo.

Vai às ruas o livro sobre o melhor da estratégia política

Paulo Moura, estrategista político, lança hoje na Livraria Leitura do Salvador Shopping (18h30) o livro “Inteligência Política e Estratégias nas Campanhas Eleitorais”, com toda a renda para o Núcleo da Criança com Câncer.

Paulo, que é especialista em Marketing Digital e Estratégia pela Universidade de Harvard (EUA), tem vasta experiência em campanhas bem sucedidas no Brasil e no mundo.

Anfitrionado pelo cientista político Cláudio André, ele fez um périplo por Salvador visitando personalidade importantes, entre elas o prefeito Bruno Reis e o presidente da Assembleia Adolfo Menezes. Cláudio diz que é importante.

— Sem dúvida é um trabalho muito interessante.

Com a perda da vaga no STJ, bateu tristeza na justiça baiana

Quando Augusto Aras foi nomeado procurador da República em 2019, desabou sobre ele um turbilhão de críticas e o pai, o advogado Roque Aras, também ex-deputado federal (falecido em fevereiro deste ano) saiu em defesa do filho evocando o que ele chamou de ‘tradicional soberba sulista’.

— É incrível. Mudam os atores, mas o enredo é o mesmo de sempre. Eles acham que só tem justiça de Minas Gerais para baixo.

É exatamente o sentimento que o presidente do TJ, Nilson Castelo Branco, externa agora porque os desembargadores Roberto Frank, Maurício Kertzman e Jatahy Júnior perderam a vaga no STJ (ficou com Daniela Teixeira). Diziam que se um baiano entrasse na lista quadrúpla, seria ele, até pelo bom trânsito da Bahia com Lula. Nenhum entrou.

O sentimento de derrota foi contagiante no TJ-Ba.

REGISTROS

Postura indecorosa 1

Diego Meira (Republicanos), vereador em Utinga, que nos últimos anos imperou nas redes da Chapada como bolsonarista top, xingando Deus e o mundo dos colegas ao STF, voltou a assumir a ponta da audiência. Quarta, a Câmara de Utinga, por 6 votos a 5, cassou ele por falta de decoro.

Postura indecorosa 2



Diego também baixou o pau nos nordestinos. Numa das muitas postagens que viraram prova contra ele, tem uma que diz: ‘Quem é mais fdp??? Alexandre Moraes, Gilmar Mendes ou qualquer outro do STF??? Vão se f...”.

O morto vivo



Aos 54 anos, o vereador Cosme Oliveira (PMN) reintegrou-se à Câmara de Itabuna numa cadeira de rodas, ainda recuperando-se de um problema de saúde. Ele agradeceu ao pessoal do Hospital de Base, aos amigos, e anunciou: enquanto esteve internado, a morte dele foi anunciada duas vezes.

Lapa centenária



Bom Jesus da Lapa, o maior destino do turismo religioso na Bahia, completou 100 anos ontem. Mas a festa foi apenas cívica. O prefeito Fábio Nunes (PSD) presidiu a cerimônia de hasteamento da bandeira com direito a filarmônica. E só.