Na escolha do opositor de Bruno só é certo que não tem nada certo

Jerônimo Rodrigues deu prazo até outubro para a definição do nome que vai representar a banda governista na briga contra Bruno Reis pela Prefeitura de Salvador, mas até agora está na mesma, o MDB com Geraldo Junior, a federação PT, PV, PCdoB com Robinson Almeida (PT) e Olívia Santana, e o PSB com a deputada Lídice da Mata e o vereador Sílvio Humberto.

Pelo que está na mesa desses aí vai ser um. Quem? Eis a questão. Até agora, a única decisão conjunta é a determinação de marchar unidos. Claro que Jerônimo não vai tirar um nome do bolso e botar na mesa. Ele passou o imbróglio.

O PT diz que com sete vereadores, quatro deles, dois do PCdoB e um do PV, a federação com os três partidos tem a maior representatividade na capital. O MDB afirma que a base de Geraldinho é Salvador e Lídice da Mata bate o pé: ‘Queremos ser ouvidos. Nessa história temos protagonismo’.

Pitaco —Na conversa que teve com deputados aliados semana passada, Bruno Reis deu um pitaco, com a ressalva de que não estava escolhendo adversário. Acha que o candidato mais difícil para ele seria alguém do PT, mas diz acreditar que vai dar Geraldinho.

Há outro ingrediente. O PT, que já teve 8 deputados federais e 13 estaduais, está com 7 federais e 8 estaduais, a menor bancada desde que assumiu o poder na Bahia. A vontade de candidatura própria é unânime.

Mas as discussões do Conselho Político governista, que engloba todos os partidos aliados, tem também missão nos 70 maiores municípios. Em todos eles, só Madame Beatriz para prever o que vai dar.

Elinaldo apoia Tude ou Flávio

Camaçari completa 265 anos nesta quinta-feira e é quando o prefeito Antonio Elinaldo (UB) vai dizer quem será o candidato que ele vai apoiar ano que vem, contra o ex-prefeito e hoje secretário (Relações Institucionais) Luiz Caetano (PT).

Helder Almeida, ex-prefeito, que vinha sendo muito citado, jogou a toalha. A escolha está entre o ex-prefeito José Tude, atual vice, e o presidente da Câmara, Flávio Matos, ambos do UB.

A Ribeira volta aos seus bons tempos com o remo

Karl Franz, 87 anos, o descendente de alemão que adotou a Ribeira como lar, se disse maravilhado no último fim de semana com a realização da 2ª etapa do Campeonato Baiano de Remo na raia dos Tainheiros.

— A festa foi bonita. Teve também regatas paralelas para os alunos das escolinhas dos clubes, mas o brilhantismo foi maculado pela insistência de alguns de deixarem barcos nas imediações. Num páreo de quatro competidores houve uma batida de barcos. E aí ficou ruim.

Ao todo foram disputadas 10 provas com Vitória, São Salvador, Santa Cruz, Itapagipe e Península. Deu Vitória, que venceu cinco provas com o São Salvador, mas teve mais segundos lugares.

Seca começa a dar sinais no Sudoeste. Paramirim que o diga

Os incêndios espoucam no Oeste, no Sudoeste não se vive isso, mas a escassez de água já é notável.

Gilberto Brito (PSB), prefeito de Paramirim, diz que o município está à beira do limite com tanta gente pedindo. Os dois caminhões pipas da Prefeitura não param.

— Que jeito? Estamos atendendo as pessoas na medida do possível, mas a cada dia a coisa vai apertando mais.

Paramirim tem a Barragem do Zabumbão e segundo Gilberto, a Embasa cobre 70% do município. Mas na área a pedida é a mesma, que em outubro, quando deve começar o período chuvoso na região, como no sertão, tudo corra bem.

Gilberto ressalva que se a chuva falhar, e às vezes falha, a situação fica bastante preocupante. Com o detalhe que as mudanças climáticas aumentam a insegurança.

REGISTROS

Fogo no cofre

O incêndio na agência do Banco do Brasil de Paratinga, oeste baiano, na noite de sexta-feira, rendeu muito tititi nas redes. Não houve vítimas e nem a polícia divulgou as causas, mas a pergunta que fica: e o fogo chegou a atingir o cofre? A maioria aposta que não.

Abalo no Vale

Desde que um sismógrafo do Labsis, da UFRGN, foi instalado no povoado de Corta Mão, em Amargosa, os abalos sísmicos no Vale do Jiquiriçá passaram a ser registrados rotineiramente, mas na manhã de sábado, no povoado de Riacho da Prensa, em São Miguel das Matas, foi o povo mesmo quem sentiu. ‘Como se fosse um grande estrondo’.

São Roque 1

Santo Antônio de Jesus realizou domingo audiência pública, com Prefeitura, Câmara de Vereadores e Associação dos Municípios do Recôncavo (Amrec) para discutir a retomada do Estaleiro de São Roque do Paraguaçu. O secretário Angelo Almeida (Desenvolvimento Econômico) estava lá.

São Roque 2

Segundo Genival Deolino (PSDB), prefeito de Santo Antonio de Jesus, o fim das atividades em São Roque atingiu em cheio toda a banda sul do Recôncavo.