Na reabertura da Alba, Jerônimo deu o tom. O resto vem após a folia | A TARDE

Tal e qual a posse da nova presidente do TJ-Ba, Cynthia Resende pela manhã, a reabertura do ano legislativo na Assembleia, à tarde, também teve ampla participação representativa, mas como reza a tradição, o discurso principal, o do governador Jerônimo, deu o tom.

Jerônimo falou uma hora e 15 minutos, quando deu um balanço geral sobre o seu primeiro ano de governo, em todos os setores, incluindo saúde e segurança. Dois pontos anotados:

1 — VISITAS — Ele e equipe percorreram no primeiro ano 272 municípios. Isso é mais da metade dos 417.

2 — PONTE — As sondagens em terra já começaram, mas ainda se discute preços. Nos bastidores se diz que o reajuste inicialmente anunciado, de R$ 7 bilhões para R$ 13 bilhões, foi exagerado. Estima-se que fique aí por volta de R$ 7 bi.

Oposição —Curioso é que a oposição não foi, argumentando que o governo não tem cumprido acordos. Jerônimo disse lamentar, mas prometeu convidá-los para conversar.

O único da oposição presente foi Hilton Coelho (PSOL), que ficou o tempo inteiro portando uma placa pedindo a criação de uma unidade de conservação na Serra da Chapadinha (entre Mucugê, Itaetê e Ibicoara), área alvo de muitas grilagens e cobiça da mineração.

Mas após o Carnaval é que o ano legislativo começa de fato. O projeto mais polêmico é o que reinstitui a reeleição para a presidência da Casa, o que possibilitará novo mandato para o presidente Adolfo Menezes (PSD). Ou seja, após a folia momesca, vem a da política.

10 deputados estaduais ainda estão de olho nas urnas de 2024

Nas contas dos jornalistas que cobrem a Assembleia, pelo menos 10 dos 63 deputados ainda estão na lista dos prefeituráveis de 2024. Até o fim de 2023 tinha mais, mas alguns, como Robinson Almeida (PT), em Salvador, estão fora.

Alguns são tidos como candidatos e certos, como Cláudia Oliveira (PSD), em Porto Seguro, Pablo Roberto (PSDB) em Feira de Santana, Pancadinha (SD) em Itabuna, Robinho (UB) em Mucuri, Raimundinho da JR (PL) em Dias D’Ávila e Zé de Arimatéia (Republicanos) em Feira de Santana.

No talvez, estão Bobô (PCdoB) em Senhor do Bonfim, Antonio Henrique (PP) em Barreiras, Ricardo Rodrigues (PSD) em Irecê e Roberto Carlos (PV) em Juazeiro.

Outros dois, Adolfo Menezes (PSD) em Campo Formoso e Alex da Piatã (PSD) em Conceição do Coité, podem lançar suas esposas, respectivamente Denise e Genivalda, a Val.

E Canabrava vira parque

Canabrava. um antigo lixão das cercanias do Barradão, o estádio do Vitória, vai virar Parque Sócio Ambiental. Amanhã (9h) a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Salvador se reúne com técnicos e líderes comunitários na Praça da Juventude para discutir o assunto.

Fala-se que o estacionamento do Barradão vai virar um Parque de Energia Solar. Já a comunidade se queixa da falta de transporte.

Cynthia Resende, o TJ-Ba segue o rumo do bom astral

A desembargadora Cynthia Resende assumiu ontem a presidência do TJ-Ba em solenidade que contou com as autoridades de todos os segmentos institucionais, a começar pelo governador Jerônimo, o que significa prestígio.

Cynthia falou do futuro, como a ampliação da modernização eletrônica, e a abertura de mais espaços para as mulheres, mas também, segundo colegas, de olho no passado. Ela representa mais uma garantia da Justiça da Bahia no rumo do distanciamento da inhaca da Operação Faroeste.

Figura de bom trato, afável, Cynthia já foi promotora, tem mais de 40 anos de magistratura, goza de muita credibilidade entre colegas. É a quarta mulher a presidir o TJ-Ba.