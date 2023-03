Na sabatina, foi o próprio TCM que virou alvo. O resto é política

Nas sabatinas de Aline Peixoto e Tom Araújo o foco das críticas foi o próprio TCM. Deputados defenderam uma correção de prumo. O consenso entre os deputados é o de que o órgão pune prefeitos imputando penas sem que os acusados tenham culpa de fato.

Ex-prefeito de Conceição do Coité, terra dele, Tom também foi deputado estadual duas vezes e ano passado não disputou a reeleição por razões de saúde, disse muito bem saber do drama que os prefeitos vivem. Aline disse que foi muito atacada por ser esposa de Rui Costa e discriminada por ser mulher. Na CCJ, os dois passaram por unanimidade.

E na votação para ver quem ganha, que vai acontecer amanhã, quem leva? Aí a conversa muda. A disputa deixou de ser a da 'mulher de Rui' contra Tom para tornar-se a clássica briga entre governo e oposição. O eleito precisará de no mínimo 32 votos. Pela lógica, dá Aline.

Satisfeitos —Mas pelos debates ontem todos saíram satisfeitos. Sandro Régis (UB) diz exatamente isso:

— O deputado Tom (ex) deu uma demonstração clara de que poucos têm as condições de assumir a vaga como indicado da Assembleia. Sabe das dificuldades que passamos até de acesso aos conselheiros. Tem todas as credenciais.

Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Alba, carimba:

— Achei as sabatinas muito positivas. Ficou evidente o que cada deputado pensa sobre o TCM e casa bem com uma lei de minha autoria que proíbe a punição de prefeitos sem que haja dolo. Queremos que o TCM passe a ser mais controlador e menos punitivo.

Aline chora e se diz vítima de ataques por ser mulher de Rui

A grande queixa contra a candidatura de Aline Peixoto à vaga do TCM é mesmo pelo fato dela ser mulher de Rui Costa.

Alguns petistas dizem que a coisa, pela origem, ficou ‘com cheiro dinástico, algo como nos tempos da monarquia, quando o poder passa de mãos por razões familiares’. Mas Aline não entende assim:

— Tentaram apagar a minha história e transformaram isso numa disputa política usando os meios de imprensa. E tem também o fato de eu ser mulher.

Óbvio que ela não foi atacada pelo fato de ser mulher, mas nesse item ela ganha ponto. Se for eleita, será a primeira mulher a integrar o TCM. No Tribunal de Contas do Estado (TCE) já há precedentes femininos. A primeira mulher lá foi Ridalva Figueiredo, a Dadá. E hoje tem a conselheira Carolina Mattos.

Um suspeito na mesa diretora

Acusado de ter dado sumiço na jovem Beatriz Pires dos Santos há 50 dias atrás, o vereador Valdinei da Silva Caires, o Bô (PP), presidente da Câmara de Barra da Estiva, nos primeiros dias afastou-se ancorado num atestado médico, mas na semana passada voltou e presidiu a sessão.

O constrangimento dos colegas era visível e da população também. Mas nada está provado contra ele.

Tom, como sempre, deu um tom conciliador ao caso

Tom Araújo sempre foi aquele cidadão manso e pacífico, tipo fino trato, com todos indistintamente. Ontem no debate ele manteve a linha. Disse que várias vezes foi tentado a ser induzido por jornalistas a dizer alguma coisa, pelo menos uma frase, que atingisse a ex-primeira dama.

— Eu acho que ela se candidatou legitimamente. Seguiu as regras.

Mas tom também se disse credenciado. Nos meios políticos se diz que a candidatura dele na verdade é uma anti-candidatura ao se contrapor a Aline justamente por ser ex-primeira dama, mulher de Rui Costa, adversário natural dos aliados de ACM Neto. Ou seja, o duelo é mesmo político.