No ‘caso Binho Galinha’, há algo de podre em nome da moralidade | A TARDE

O garoto João Guilherme, com exatos 18 anos e quatro meses, passou o Natal na cadeia, onde está desde o dia 18. É que, ao invés de Noel, o papai dele é Kleber Cristian Escolano de Almeida, ou o deputado estadual Binho Galinha (Patriotas).



No bojo da Operação deflagrada contra o pai, ele é acusado de organização criminosa, lavagem de capitais, receptação qualificada e jogo do bicho. Isso sugere que Guilherme já praticava tais crimes desde que era menor de idade. E o pai, o alvo principal da operação, e mentor do esquema questionado, está solto.

Óbvio que na pendenga fica parecendo algo que não cheira bem, ou pior, cheira mal. Até porque, convém a ressalva, o Ministério Público, a PF e seus congêneres algumas vezes cometem excessos que atingem reputações sem base.

Dois casos — Em Feira de Santana, terra de Binho e do filho Guilherme, o hoje prefeito Colbert Martins (MDB) em 2011 foi preso, algemado, fichado com placas e fotos de bandido sem nada ter ficado provado, algo similar ao hoje conselheiro do TCE, Antonio Honorato, preso, algemado, transportado como bandido para mais de 10 anos depois a Justiça concluir que não tinha nada a ver.

Binho se limita a dizer que o filho é presente de Deus. "É a melhor coisa da minha vida. Um menino que todo dia pede a benção à mãe e à avó, já viu né?". Isso sem falar que em si criminalizar alguém pelo jogo do bicho parece piada, num país que tem até imposto para jogos on line.

Câmara de Feira vota hoje o orçamento por ordem judicial

E por falar em Feira de Santana, a tumultuada relação entre o prefeito Colbert Martins (MDB) e a Câmara tem novo capítulo hoje, com a realização de sessão extraordinária determinada pela Justiça para a apreciação do Orçamento 2024.



Colbert mandou o projeto para a Câmara, a presidente Eremita Mota (PSDB) botou em votação, mas o líder governista José Carneiro (MDB) entendeu que não houve transparência nas discussões, o que deixava a apreciação incompleta, outros concordaram, entraram na Justiça.



O juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, Nunisvaldo dos Santos, concedeu liminar determinando a sessão extra para sexta passada (dia 22). Tudo fechado, não deu, mas o vice-presidente Fernando Torres (PSD), se deu por ciente e marcou nova sessão para hoje. Amanhã, tem novo capítulo.



No jogo de Itabuna, o PT entre Geraldo e Augusto



Dizem em Itabuna que no Natal 2023 se teve alguém que não teve o que festejar foi o ex-prefeito Geraldo Simões. Ele quer disputar as eleições de 2024, mas sofre forte resistência de uma ala do seu partido, o PT, e na semana passada a Executiva Estadual manteve no comando adversários que ele gostaria de deletar. Com isso, prevalece a tendência que quer apoiar o prefeito Augusto Castro (PSD), candidato à reeleição. Lideranças de expressão estadual pisam em ovos, como o deputado federal Josias Gomes, que fala, mas não diz. "Não está claro. Vamos ver como é que anda para ver como é que fica".

Quem está gostando é o deputado Pancadinha (SD), o candidato da oposição.

O foco petista nos 3 maiores



E já que o PT não teve a cabeça de chapa em Salvador, a capital, onde nunca governou, vai focar agora, segundo líderes estaduais, em Feira de Santana, a segunda maior, onde também nunca governou, Vitória da Conquista, que já governou 20 anos, e Camaçari, onde também já governou.



Nos três casos, o partido dá a largada em condições competitivas, mas sabe que em Feira e Conquista o jogo vai ser bem mais pesado.

Tabefe no pedágio 1



Deputados que tanto brigam contra a Via Bahia por não dar a recíproca nas estradas federais pedagiadas, as BRs 324 e 116 vão fechar o ano com sensação de que levaram um tabefe. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou ontem reajustes nos pedágios das duas rodovias.

Tabefe no pedágio 2



Assim sendo, a partir de hoje o valor da tarifa para carros de passeios passará de

R$ 5,90 para R$ 6,10, na BR-116, e de R$ 3,30 para

R$ 3,50, na BR-324, reajustes de 6% e 3,3% respectivamente. O deputado Raimundo da JR (PL) diz que a briga é complicada por que ‘a Via Bahia ganha tudo na justiça’. E ao que parece, no governo também.

Tabefe no pedágio 3



O deputado Luciano Araújo (SD), um dos que mais brigam contra a Via Bahia, diz que ‘as pessoas vão pagar mais caro por um serviço ruim’. Ele afirma que é visível ‘a má conservação das rodovias que põe em risco a vida das pessoas’.

Na pista e no mar



Aliás, como Salvador só tem de entrada e saída a BR-324, o Litoral Norte e o ferryboat, a previsão é que nesta sexta todos estarão sufocados. Ou seja, o lucro vai ser melhor.