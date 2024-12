No mês da Consciência Negra, a cidadania do Mestre Curió empacou

- Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Uma legião de capoeiristas foi na Assembleia semana passada e ontem também. O interesse: ver a aprovação do título de Cidadão Baiano para Jaime Martins dos Santos, o Mestre Curió, 85 anos, discípulo do Mestre Pastinha, ícone da capoeira de Angola na Bahia.

Semana passada o projeto não entrou em pauta porque a mesa diretora não se reuniu para apreciar o caso, como manda o regimento, ontem também não. O próprio Curió se sente desconfortável e não esconde.

– Sinceramente, eu me sinto envergonhado. Já recebi o título de Embaixador da Cultura do Brasil na ONU, o título de doutorado no México e o título de Embaixador na Ilha de Goré, no Senegal. Já aqui na Bahia vivo essa picuinha constante. Desde os dois anos de idade vivo aqui. E acho que o que estou vivendo agora é fruto do preconceito.

Irritação –A deputada Olívia Santana (PCdoB), autora do projeto da homenagem, também protesta.

– Essa demora é um ato antidemocrático e um desrespeito com a comunidade capoeirista, que pediu o título. Se as negociações não avançarem, vamos aos protestos.

O deputado Alan Sanches (UB), líder da oposição, disse que da parte dele tudo bem, havia um compromisso de bancada, mas foi solicitado que essa votação fosse adiada.

O que soa estranho no caso é que a Assembleia, tão pródiga em aprovar títulos de cidadania e comendas, se depare com uma polêmica no jogo justo com Mestre Curió. Se não é preconceito é desleixo.

Colaborou: Marcos Vinicius

Colbert, o MDB e a recíproca

Após ouvir que Lúcio Vieira Lima disponibilizou a legenda do MDB para uma candidatura a deputado federal em 2026, se ele quiser, Colbert Martins, prefeito de Feira de Santana, disse que vai deixar o partido por achar que foi ‘desconsiderado’.

Curioso é que em 2020 a queixa era inversa. O MDB dizia que ajudou Colbert, inclusive com grana, e uma vez no poder, ele nem tchum. Ou seja, foi desconsiderado.

Empresários e o trade agradecem a Operação da PF Porto Seguro

Empresários do trade turístico de Porto Seguro, que tanto reclamam dos sucessivos tiroteios com mortes entre facções do crime organizado, disseram ter recebido como ‘um grande alento’ a Operação Protegido, deflagrada no fim de semana pela PF.

A operação foi em conjunto com o Ministério Público estadual, apoio do Gaeco, Delepat (Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e Tráfico de Armas) e Rodesp. O foco: desmantelar o comércio ilegal de armas, bastante próspero no pedaço.

A operação caiu bem também porque Porto Seguro, o segundo maior destino turístico da Bahia (só perde para Salvador) vive a expectativa da temporada turística com enorme fluxo de visitantes do Brasil e de fora.

Os empresários dizem que a sensação era a de que a área estava esquecida.

Alba ganha Serviço Médico top. Segundo Adolfo, é medo

Adolfo Menezes (PSD), presidente da Assembleia, inaugurou ontem o novo Serviço Médico da Casa, com novos e modernos aparelhos como o eletrocárdio portátil, protocolos de emergência e também cadeira de dentista. Segundo Monique Martins, chefe do Serviço de Enfermagem, trabalho de equipe pilotado pela chefe do Serviço de Saúde, com carta branca de Adolfo.

O corpo clínico é de 16 médicos de várias especialidades e 13 enfermeiras, os cardiologistas estão lá todos os dias enquanto tiver deputado na Casa. Pergunta a Adolfo: tudo isso é medo de sustos?

– Não. Deputado tem medo é de morrer.

É coisa boa. Pena que restrito.