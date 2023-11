No mês da Consciência Negra, a política ganha o Afro Brasilidade | A TARDE

Quando se bate o olhar sobre as más estatísticas fica bem estampado que a grande maioria de vítimas de homicídio é de negros, no feminicídio idem. Nas cadeias o mesmo painel, 90% negros, independente de gênero.

Quando se vai ao outro lado, a participação na representação das instituições públicas nos três poderes, é o inverso. Os negros são uma minoria também bem visível. Adotando a lógica, estatísticas refletem realidades pulverizadas, elas expõem a vastidão do racismo que impera entre nós.

Mudar isso é possível? A estrada é longuíssima, mas mais um caminho contra o racismo nasceu ontem em Brasília, um novo partido político, o Afro Brasilidade. Vai embalar?

Negão de raça —O cenário acima é descrito pelo advogado José Raimundo Oliveira dos Santos, o Zé Raimundo para alguns, ou Negão de Raça, como prefere a maioria. Ligado ao Movimento Negro baiano, atuando em várias frentes, ele já foi vereador em Cruz das Almas por três mandatos e agora encara o novo desafio.

— Vamos a partir de agora correr atrás de 500 mil assinaturas em 17 estados, a lei exige um mínimo de nove. E queremos já disputar as eleições do ano que vem.

Negão de Raça entra nessa história como o presidente na Bahia e vice-presidente nacional. Ele diz que a animação é plena e vai chegar. Dos seus tempos de vereador exibe um feito.

— Cruz das Almas é a primeira cidade do interior baiano em que o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é feriado municipal.

Carnaval na Boca do Rio agora não, mas é só questão de tempo

E a requalificação que Bruno Reis está fazendo na orla atlântica de Salvador, entre a Boca do Rio e Piatã, inclui a possibilidade de se criar no trecho um novo circuito para o Carnaval de Salvador?

Bruno diz que a proposta levantada pelos organizadores do Carnaval gerou muitas reações, de donos de blocos, o pessoal de camarotes e por aí e por isso foi deixada de lado, mas ele acha que no futuro é inevitável.

— Não tem como. Não sei para quando, mas o Carnaval era entre o Campo Grande e o Centro Histórico, ampliou para a Barra e já não cabe. O espaço é restrito, dificulta tudo. Lá na Boca do Rio se tem uma área em que você pode organizar tudo, inclusive um bom acesso.

Aliás, depois que o Centro de Convenções de Salvador foi inaugurado na Boca do Rio, a área ganhou novo astral. E tudo caminha por aí.

E Robinson elogia Fábio

Conselheiro do Vitória, o deputado Robinson Almeida, prefeiturável do PT em Salvador, vive cercado de rubro-negros inimigos políticos, como o colega Diego Castro (PL), bolsonarista, e Fábio Mota, que deixou a Secretaria de Urbanismo e Transporte de Salvador para assumir a presidência do Vitória. Mas ele sabe separar as coisas e elogia Fábio.

— Sem sombra de dúvidas é o melhor presidente dos últimos tempos.

Segundo Fabrício, o PCdoB vai dizer o que quer do TCM

O jornalista Fernando Vita se aposenta como conselheiro do TCM em 20 dezembro e embora todos digam que o sucessor dele só será escolhido no próximo ano, a movimentação pela vaga está de pé. A vaga é da Assembleia e o ex-deputado Marcelo Nilo diz que está na parada para ganhar: ‘Tenho muitos amigos na Assembleia’.

Já o deputado Fabrício Falcão, outro candidato, aguarda o PCdoB decidir entre ele e o deputado federal Daniel Almeida, que também quer.

— O PCdoB é quem vai decidir o que acha melhor para ele. Cá, temos quatro deputados estaduais, se eu for ele perde um. Em Brasília tem seis federais, se for o Daniel, ele fica com cinco. Esse é o xis da questão.