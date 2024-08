No RGS tem água demais e de menos. Já na Bahia, só de menos

- Foto: Claudio Dourado/CPT Rui Barbosa

Se em março e abril o Rio Grande do Sul passou aquela imensa tragédia com água demais, ano que vem, as previsões são inversamente desalentadoras, vai água de menos. Já na Bahia, a seca bateu forte. E tem áreas que já estão quase desertificadas.

O painel aí foi traçado pelo ministro Valdez Góes (Desenvolvimento Regional), que ontem esteve em Salvador participando de uma reunião da Comissão Especial Sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais, puxada pelo deputado federal baiano Leo Prates (PDT).

Diz Leo que o debate sobre o assunto é uma questão de necessidade bastante objetiva:

— Com o el niño se deu uma seca anormal em 130 municípios, que entraram em emergência. A produção de leite e apicultura caiu 50%, a do café 20% e a da banana 30%. Morreram entre 150 mil a 250 mil cabbeças de gado, totalizando um prejuízo de R$ 1 bilhão.

soteropolitano —Valdez, que foi governador do Amapá, também visitou Jerônimo, que falou para ele das ações que o governo baiano já fez e pode fazer, e também recebeu o título de Cidadão Soteropolitano, dado pelo vereador Cláudio Tinôco (UB), falou que a exemplo da Codesal, em Salvador, que faz previsão sobre as oscilações climáticas, vai anunciar algo similar em nível nacional.

— Vamos anunciar um novo sistema de alerta. Claro que será necessário a preparação das defesas civis estaduais, e nós vamos ajudar nisso também. Testaremos o novo sistema dia 10 em 11 municípios de todo o país.

Colaborou: Marcos Vinicius

Contagem regressiva da Coelba começa e Robinson atiça o fogo

A Coelba completou, ontem, 27 anos explorando a distribuição da energia na Bahia e a partir daí começa a contagem regressiva. A Neoenergia tem um prazo de um ano e meio para manifestar interesse em renovar. Se o Ministério das Minas e Energia calar, o contrato estará automaticamente renovada por mais 27 anos.

Foi exatamente por isso que o deputado Robinson Almeida (PT) apresentou na Alba, ontem, uma moção de repúdio contra a Coelba.

— O propósito é fazer barulho mesmo, para o Ministério das Minas e Energia se manifestar. A Coelba presta péssimos serviços aos baianos e nós queremos uma nova licitação nacional.

Segundo o deputado, o volume de queixas contra a Coelba vem de todos os lados, de grandes e pequenos:

— Ela fatura alto, ganha R$ 10 por poste em cada fio que passa na rede.

Em Guanambi o jogo mudou

A desistência do empresário Rodrigo Boa Sorte (PSD), de disputar a prefeitura de Guanambi, fortaleceu Rui Azevedo (PT), que vai enfrentar o quase xará Nal Azevedo, segundo o que se dizia na Alba ontem.

Rodrigo, aliado da deputada Ivana Bastos (PSD), alegou falta de apoio, e Nal, o prefeito que vai tentar a reeleição, era o vice de Nilo Coelho, eleito em 2020, que renunciou em novembro por problemas de saúde.

Prefeito de Santa Luzia é alvo do repúdio de Fabíola

‘A boneca vai tomar lapada’, ou então, ‘Chora bonequinha’, nos dois casos, as frases ilustradas com a imagem de uma boneca sendo chicoteada e chorando. O caso aconteceu no fim de semana em Santa Luzia, no sul, região de Canavieiras, com a exposição em camisas e panfletos de aliados do prefeito Fernando Brito (Avante), candidato à reeleição, contra Cinara Assis (PSD), candidata adversária. Foi por isso que a deputada Fabíola Mansur (PSB) subiu na tribuna da Alba para protestar contra os atos ‘misógenos’ do prefeito.

— Fomos ao presidente do TRE, Abelardo Martins, e estabelecemos um termo de cooperação, inclusive para divulgar a lei que qualifica isso como crime, e dá cadeia.