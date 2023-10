No tabuleiro de 2024, o jogo de 2026 também já está sendo jogado | A TARDE

Geraldo Júnior (MDB), o vice-governador, que aparece como prefeiturável forte entre os que pretendem representar a ala de Lula e Jerônimo contra Bruno Reis (UB), estará fazendo uma jogada única no tabuleiro político, ou se cacifa ou dança.

Noutras palavras, se ele tiver um bom desempenho (não necessariamente ganhar), tudo bem, se credencia a permanecer num posto como o que ocupa. Caso contrário, simplesmente dança.

Em 2026 tem quatro vagas na majoritária, a de governador, a de vice e duas de senador. O mandato do senador Jaques Wagner expira em 2026 e ele já disse que quer outro. O do senador Angelo Coronel, do PSD de Otto Alencar, também acaba. E aí entra o complicador, Rui Costa já teria manifestado a intenção de disputar.

Fracassos — Se assim for, Coronel sobra, mas Otto Alencar, que sempre indica um nome, ficaria com a vice. E Geraldinho, ficaria como? Eis a questão, estaria bem posicionado ou não, a depender de como se sair em 2024.

Essas conjecturas estão no bojo das conversas para a definição da chapa contra Bruno. A banda governista estadual e oposicionista municipal avalia que em 2012 Nelson Pelegrino foi para o segundo turno com ACM Neto, mas em 2016 com a deputada Alice Portugal (PCdoB) e em 2020 com Major Denice (PT) os resultados foram pífios e 2024 é hora de correr atrás do prejuízo.

Aliás, no bojo da disputa petistas lembram que Rui Costa foi péssimo para o PT. O partido chegou a ter 90 prefeitos. Só tem 32.

Via Bahia está convocada

Na sala do cafezinho ontem na Alba o deputado Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia, falava quase gritando da convocação do presidente da Via Bahia, José Bartolomeu:

— Agora ele está é convocado! Chegou aqui e passou duas horas mentindo, nos disse que iria investir R$ 8 bilhões e não gastou um centavo. Estou chamando os deputados para nos manifestarmos com nariz de palhaço.

Samuel, o caso de acidente que turbinou obras de arte

Samuel Cruz, 39 anos, o artista que esta semana adorna a entrada da Assembleia, é protagonista de uma história singular. Carreteiro, em 2014 a carreta que ele dirigia tombou na rotatória do CIA, lesionou a mão direita e a título de terapia foi orientado a movimentá-la sempre. Fez um porta lápis de papel, alguém comprou, passou pela Escola de Artesanato, hoje está se licenciando em Artes na Estácio e produz belíssimas obras de arte, todas em papel jornal, de santos, como Irmã Dulce, e orixás (todos). Ele já vendeu obras para França, Itália, EUA e Portugal, tem apoio da esposa Rosângela Vieira dos Santos, mas ainda dirige a carreta:

— Eu sei que só preciso de um empurrãozinho.

Se alguém me der, antecipadamente grato.

Sheila, de Conquista, protesta em Brasília contra grana pouca

Em Brasília engrossando o coro dos prefeitos que gritam contra as sucessivas quedas nos repasses do FPM, Sheila Lemos (UB), prefeita de Vitória da Conquista, que tanto se queixa da falta de recursos, disse que o protesto é mais que justo.

— Temos uma enorme defasagem na saúde. São 10 anos sem reajustes nos preços. Tem também o transporte público. O governo tem que estudar formas de subsidiar pelo menos para idosos, deficientes e estudantes com a meia passagem. Ou faz isso ou não tem sistema que vá aguentar.

Sheila diz que o mix de infortúnios enfrentado pelos prefeitos é grande.

— O piso da magistratura aumentou a folha em 50%. E ainda tem o piso da enfermagem. A questão é simples: com que dinheiro podemos pagar tudo isso?

A fala dela é corrente entre os prefeitos.

REGISTROS

Tristeza em Iraquara 1

Cláudia Lima, administradora da Gruta Lapa Doce, em Iraquara, também coordenadora da Sociedade Baiana de Espeleologia (estudo das cavernas), morreu repentinamente espalhando tristeza por toda a Chapada Diamantina, onde era figura tão conhecida quanto respeitada.

Tristeza em Iraquara 2



Cláudia era irmã da primeira dama de Iraquara, Geovana Lima, esposa do prefeito Nino Coutinho (PSD).

Direto para as ilhas



A Abaeté anunciou na Feira Internacional de Turismo (FIT), em Buenos Aires, Argentina, novos voos para destinos turísticos baianos. Morro de São Paulo e Boipeba, no arquipélago de Cairu, foram contempladas, para a alegria do trade. As duas principais atividades lá são turismo e pesca.

No Buracão



A Comissão de Infraestrutura da Assembleia aprovou ontem a realização de audiência pública para discutir a construção de três torres de 18 andares nas cercanias da Praia do Buracão, motivo de muitos protestos dos moradores do Rio Vermelho, em Salvador. A iniciativa foi do deputado Robinson Almeida (PT).