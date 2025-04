No turismo religioso a Bahia também vai bem e só cresce

O Cristo na Igreja do Boqueirão, em Salvador, sucesso - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

A vedete da Semana Santa no turismo religioso é Nova Jerusalém, em Pernambuco, com a encenação da Paixão de Cristo. Em São Paulo tem também Aparecida do Norte, mas a grande festa lá é em outubro. A Bahia tem Bom Jesus da Lapa, Salvador, Monte Santo, Serrinha, Nazaré e Irmã Dulce chegando.

Somados, os baianos são bem maiores que os outros, mais ainda se somados com eventos com outro calendário, como a Festa do Bonfim. Detalhe, o nível de atração de gente de outras paragens só cresce, nos quatro cantos da festa.

Maurício Bacelar, secretário de Turismo da Bahia, diz que o Estado tem sido o destino predileto nas agências de viagem e a banda religiosa vai na mesma pegada.

– O pessoal da ABIH diz que os hotéis estão lotados. E o da Abrasel (Associação de Bares e Restaurantes) que o movimento é muito bom.

Jerônimo lá – Diz Maurício que este ano há um ingrediente a mais. No dia 26, Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, vizinho de Porto Seguro, os 525 anos da primeira missa no Brasil serão celebrados com a presença da cruz original, que pela primeira vez sai de Portugal.

– Além dos pontos tradicionais, temos também a Santa Dulce, cada vez mais ocupando espaços e novidades com essa da cruz da primeira missa.

Claro que Jerônimo está ligado e vai na ponga. Ele estará hoje em Serrinha na Procissão do Foigaréu e amanhã em Nazaré das Farinhas, entregando obras e participando também da Feira dos Caxixis.

Na Lapa – Mas é em Bom Jesus da Lapa que a coisa ferve. O santuário, um dos mais antigos do Brasil, recebe na Semana Santa mais de 700 mil pessoas. Eures Ribeiro (PSD), o prefeito, diz que o momento exige providências especiais.

– Temos uma população de quase 70 mil pessoas. É dez vezes mais gente. Só no lixo, temos que triplicar a frota.

Aliás, convém ressalvar, que a Lapa não cabe. O número de romeiros lá se instala ao longo da estrada até Barreiras, a 200 quilômetros.

Em Nazaré, onde ocorre a Feira dos Caxixis, o vereador Júnior Figueiredo (PSDB) diz que todos os hotéis de lá e de municípios vizinhos como Santo Antônio de Jesus e Aratuípe, estão lotados.

Bom nicho – Em síntese, no mix de atrativos turísticos, que inclui 53 segmentos, como sol e praia – o mais concorrido, a culinária, observação de pássaros, caminhadas em trilhas, o lado religioso vai muito bem.

– Ainda há o detalhe que em alguns locais, como Monte Santo, o ponto alto é a festa em outubro, mas na Semana Santa também é procurado.

Ele cita por exemplo que Esplanada, no litoral norte baiano, realiza este ano a 28ª edição da encenação da Paixão de Cristo. O sucesso é tanto que virou a grande festa nessa época no pedaço.

REGISTROS

Luto em Camamu 1

Camamu entrou a Semana Santa de luto. Na tardinha de segunda-feira sofreu o baque com a notícia de que o médico Hilton Gomes, o Dr. Hilton, 79 anos, morreu num acidente na estrada do Travessão, quando ia para Ilhéus, após passar o dia trabalhando normalmente.

Luto em Camamu 2

Dr. Hilton era de Salvador, mas morava em Camamu há mais de 50 anos, onde foi vereador três vezes e vice-prefeito uma. Valnei Tavares Bonfim, ex-vereador e amigo da vida toda, diz que a pancada foi forte.

– A cidade teve dupla perda. Se foi um grande médico e um grande amigo. Com certeza deixou um vazio.

Clima e reza

Ambientalistas ligaram as antenas na Semana Santa. Estudo da Nasa revela que dentro de 50 anos várias regiões do Brasil ficarão inabitáveis graças às altas temperaturas. Elas estão no Nordeste, Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Mais que nunca, dizem ele, o negócio é rezar para Jesus mandar bom tempo.

Em Curaçá

Murilo Bonfim (PT), prefeito de Curaçá, denunciou o antecessor, Pedro Oliveira (PSC) ao Ministério Público. Acusação: recolhia dos servidores do INSS, mas nunca pagou ou notificou a Previdência sobre o caso.