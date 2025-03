Nos bastidores, a guerra de 2026 já começou. O tiroteio é só verbal

Circulando pelos corredores da Assembleia, colegas que militam no interior dizem que voltam para casa encucados. Alguns deputados dizem que Lula está esbagaçado no plano federal e por tabela Jerônimo está descendo a ladeira junto. E perguntam: o que se pode levar a sério disso?

A constatação de uma obviedade: político quando não tem discurso, arranja.

Objetivamente é fato que Lula não vive um bom momento. Se recupera ou não? Os governistas dizem que sim, os oposicionistas, que não.

Puxando a pendenga para o território baiano, se diz que Jerônimo não emplacou, o governo dele não tem cara e que é alvo fácil para 2026. Também objetivamente não é bem isso que está acontecendo.

Prefeitos na crista –O que temos hoje é Jerônimo fazendo acenos para prefeitos que com ele não estiveram nem em 2022 e nem em 2024, e alguns já admitem que mudaram.

Semana que vem, por exemplo, Jerônimo vai a Jequié entregar obras e anunciar outras. Lá, o prefeito Zé Cocá (PP) apoiou Neto em 2022 e hoje é cogitado como uma possibilidade de apoio ao governo. Pergunta ao deputado Hassan (PP), amigo de Cocá e governista: e aí, o prefeito vai de Jerônimo ou fica na oposição?

– Se o governador atender os pleitos de Jequié vai facilitar muito o entendimento.

Ou seja, a oposição dá como líquido e certo que Cocá fica com ACM Neto, mas Hassan admite que tem conversa. O fato é que o jogo de 2026 já está sendo jogado. Resta esperar.

Colaborou: Marcos Vinicius

Coelba e agro do Oeste ficam frente a frente. Chovem queixas



Audiência pública pilotada pelo deputado Robinson Almeida (PT) ontem colocou frente a frente produtores do agronegócio do oeste baiano e dirigentes da Coelba. Pauta: a queixa generalizada contra a falta de energia até mesmo para puxar água em poços artesianos.

Presente no ato, a deputada Ivana Bastos, presidente da Alba, disse que ‘a energia que a Bahia tem, a rede da Coelba não tem como carregá-la’.

Robinson diz que o problema é sério, mas não vê solução a curto prazo.

– A Coelba mostra e prova os seus investimentos, mas não se vê resultados. Parece um doente que não melhora, ou a medicação é inadequada ou insuficiente.

Outro detalhe apontado pelo Sinergia é o baixo número de funcionários. No oeste, tem 400 para um milhão de pessoas. Feitas as contas, dá um para cada 2,5 mil pessoas.

Heraldo Rocha, O comendador

O médico Heraldo Rocha, cinco vezes deputado estadual, recebeu ontem da Assembleia, iniciativa do deputado Júnior Nascimento, a Comenda 2 de Julho, em concorrida solenidade.

Heraldo se disse honrado como ‘representante dos servidores públicos. Entre os que foram cumprimentá-lo, estava o deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Alba.

– Ele merece . É uma figura muito identificada com os bons valores da Casa.

Canal do Sertão, a solução só com as águas baianas

Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos da Alba, o deputado José de Arimatéia levou no fim da semana passada uma comitiva, incluindo dirigentes Codevasf, até o Vale do Salitre, a 22 quilômetros de Juazeiro, onde fica o início do Canal do Sertão, obra que vai cortar 44 municípios ao longo de 300 quilômetros até a Barragem de São José, entre Várzea da Roça, São José do Jacuípe, Quixabeira e Várzea do Poço.

Wilson Mascarenhas, ex-prefeito de Várzea da Roça e arauto da causa, diz que foi muito bom.

– Estivemos na barragem RC 500. A Codevasf vai iniciar agora mais 10 km de obras. Ficam faltando apenas 10 km até a barragem RC 800, onde a água começará descer até São José toda por gravidade.