O Recôncavo se une no grito pelo retorno do Estaleiro de São Roque | A TARDE

Cruz das Almas já realizou uma audiência pública para discutir a volta do Estaleiro de São Roque do Paraguaçu, Santo Antônio de Jesus também, ontem foi a vez de Maragogipe, com vereadores e políticos de toda a região e ainda este mês Cachoeira também entra na festa.

A questão é que até o fim deste mês a Petrobras deve anunciar os seus planos de investimentos para o quatriênio 2024 a 2028, e os municípios do Recôncavo Sul entendem que a luta pela retomada do estaleiro e do canteiro é agora ou nunca.

Presente no encontro, Angelo Almeida, secretário de Desenvolvimento Econômico, carimbou a tese. Disse que a Bahia vive um momento singular, de muita convergência política:

— Agora o que cabe é trabalho e o governador Jerônimo tem nos dado muita autonomia. Estamos confiantes.

Encolhimento —Dizem que com o fechamento do estaleiro em 2014, consequência da Lava Jato, dez mil empregos foram pelos ares. Maragogipe, a terra de São Roque, encolheu. A população caiu de 42 mil habitantes para 32 mil.

Sílvio Ataliba, ex-prefeito de Maragogipe que anfitrionou o encontro, diz que o Recôncavo se une porque São Roque tinha tentáculos regionais.

— Claro que Maragogipe sentiu mais, mas todo mundo na região perdeu.

Eliana Gonzaga (Republicanos), prefeita de Cachoeira, vai além. Diz que o impacto é em todas as áreas.

— É na cultura, na educação, na economia. Temos que virar esse jogo.

Nas urnas, Olívia foi melhor em Salvador, diz Cláudio André

Cláudio André, cientista político, analisou o desempenho nas urnas em Salvador nas seis últimas eleições de quatro prefeituráveis governistas na capital, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), os deputados estaduais Robinson Almeida (PT) e Olívia Santana (PCdoB) e o federal Sargento Isidório (Avante).

Olívia, em 2010 candidata a estadual, perdeu, mas em Salvador foi a 6ª colocada, em 2012, vice-prefeita de Nelson Pelegrino, foi ao segundo turno, em 2014 foi a 16ª como estadual, em 2018 a 3ª (se elegeu), em 2020 5ª como prefeita e em 2022 a mais votada como estadual, é o melhor desempenho.

Já Robinson em 2014 foi o 26º como estadual (perdeu), em 2018 se elegeu, mas na capital foi 21º, mesma posição de 2020, quando se reelegeu. Já Geraldinho ganhou todas, mas foi o 12º como vereador em 2012, o 7º em 2016, o 2º em 2020 e vice-governador em 2022.

Rui Costa, o cacauicultor

A região cacaueira, onde o setor agropecuário, na sua grande maioria é anti-petista, recebeu de bom grado a notícia de que Rui Costa, ex-governador e hoje ministro, vai plantar cacau irrigado em Ipiaú. Ou seja, vai virar cacauicultor.Segundo o deputado Patrick Lopes (Avante), cacauicultor raiz em Jitaúna, isso gera boas expectativas.— Quem sabe , isso vai ajudar o cacau a voltar a ter voz.

Thiancle quer conectar Castro Alves com o mar

No bojo das discussões sobre a retomada do Estaleiro de São Roque do Paraguaçu, uma pedida nova entra em pauta.Hoje, o material que vem da Bamin para embarcar em navios em São Roque chega de trem até o povoado de Betim, em Castro Alves, onde faz o transbordo para carretas. Thiancle Araújo (PSD), prefeito de Castro Alves, quer uma conexão ferroviária, em torno de 70 km, até o porto. A bitola ferroviária da Centro Atlântica é de um metro, a da Fiol de um metro e 60 cm. Ele quer a segunda, para facilitar uma conexão com a Fiol:— A coisa está nascendo agora, mas a ideia é boa. Com certeza entra na nossa pauta.