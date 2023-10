Os golpes cibernéticos só crescem. Tentaram aplicar até em Bruno Reis | A TARDE

Imagine alguém se passando pelo senador Otto Alencar e se comunicar, pelo zap, com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, dizendo que conseguiu para ele 40 mil metros de asfalto, mas estava faltando o dinheiro para fazer o transporte.

Bruno, é claro, usou o bom senso. Ligou para Otto e ficou sabendo: é golpe. Mas nem todos tiveram a mesma felicidade. Otto, que nos contou essa história, diz que entre prefeitos houve quem caísse na armadilha.

— Estão achando que as coisas estão mais fáceis. Acho que a PF, a polícia em geral, deveria olhar isso mais de perto.

Na semana passada alguém clonou o zap do jornalista e escritor Emiliano José pedindo dinheiro emprestado “só até eu chegar no banco”, porque a mulher estava internada em emergência numa UTI. Também golpe e uma parenta da mulher dele caiu.

Investigação zero —Salvador até tem uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, mas não parece. Embora os criminosos passem o Pix, sinal de que eles têm conta em banco, a polícia nunca pegou um.

O advogado Vivaldo Amaral, que é criminalista, diz que pior do que isso são os ‘sequestros’ forjados, ou seja, alguém dizendo ter sequestrado um parente próximo para extorquir a vítima.

— Claro que quando eles fazem isso estão informados sobre os passos do suposto sequestrado e da vítima. Ou seja, alguém passa informações para eles.

Vivaldo também defende a tese de que a polícia precisa abrir mais o olho.

IGHB pauta os italianos

A escritora italiana Antonella Rita Roscilli vai proferir palestra hoje (17h) no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), evento que marca o início das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, a serem festejados em 2024.

Diretora da Sarapebe, revista italiana bilíngue, Antonella é pesquisadora, brasilianista e tradutora. O link da transmissão ao vivo está no site www.igbh.org.br

Teolândia, Wenceslau e Gandu, um bom exemplo

E já que a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) divulgou uma cartilha dando dicas para prefeitos formarem consórcios, no Baixo Sul três prefeitos decidiram alinhar ações com resultados muito positivos. Rosa Baetinga (PP), de Teolândia, Carlos Liotério, o Kaká (Republicanos), de Wenceslau Guimarães, e Leo de Neco (Avante) de Gandu há muito trabalham em conjunto, do transbordo do lixo até eventos culturais.

Entre Teolândia e Gandu são 18 km de distância, no meio tem Wenceslau Guimarães. Segundo Kaká, o resultado é dos melhores.

— Teolândia faz a Festa da Banana e nós fazemos o São João. Alinhamos tudo para não conflitar datas, por exemplo. É bom para todos.

Walmir Lima e Paulo Maracajá, a bola da vez na coletânea Alba

Certo como sem dúvida de que a Assembleia da Bahia está se tornando grande referência na produção de livros que preservam a memória de nosso tempo. Amanhã (16h30), mais dois, Walmir Lima – Um bamba da Bahia, e Paulo Maracajá – O conquistador de títulos.

Walmir, com 92 anos de idade, ainda na ativa, é obra do jornalista José Carlos Teixeira, e Maracajá, 79 anos, ainda bem também entre nós, é dos jornalistas Gabriela de Paula e Edson Almeida.

Prontos para lançamento até o fim do ano ou início de 2024, obras de mais três jornalistas, Biriba, de Otto Freitas, Mamede Paes Mendonça, de Ivana Braga, e Biribinha, de Valter Xéu e José de Jesus Barreto.

O jornalista Paulo Bina, chefe da comunicação na Alba, que coordena o projeto, diz que tem mais 20 livros no prelo. No conjunto, já são mais de 350 trabalhos publicados a partir de 1998, 25 anos atrás.

REGISTROS

Dr. Themi 1

A Santa Casa de Cruz das Almas parou no fim de semana para reverenciar o ginecologista e obstetra Themístocles, o Dr. Themi, que após 40 anos trabalhando na casa, resolveu diminuir o ritmo e só vai atender na clínica.

Dr. Themi 2

Filho de Cachoeira que foi a Cruz das Almas trabalhar no Banco do Brasil, Dr. Themi graduou-se em medicina, especializou-se na Europa, fez mestrado e doutorado em medicina humana. Dizem os amigos que milhares de Governador Mangabeira, Cachoeira, São Félix e Muritiba, além de Cruz das Almas, vieram ao mundo sob os cuidados dele.

Caminhos do Polo 1

A Seinfra anunciou semana passada que vai investir

R$ 32,3 milhões para recuperar 40 km de 19 trechos das vias do Polo Petroquímico de Camaçari. Dizem lá que é o governo ajudando a pavimentar os caminhos de Luiz Caetano.

Caminhos do Polo 2

Caetano, ex-prefeito e atual secretário de Relações Institucionais, é candidato a prefeito pelo PT para enfrentar o abençoado do prefeito Antonio Elinaldo (UB), que pode ser o ex-prefeito José Tude ou o vereador Flávio Matos, ambos do UB.