Ou Jerônimo reage ou o crime vai acabar engolindo o marketing

Notícia tem hierarquia e o papel de um marqueteiro top em casos de governança é fazer as boas prevalecerem sobre as más. Em plena pandemia, na tampa da cara de todo mundo, afanaram R$ 48 milhões no famoso caso dos respiradores, mas Rui Costa, o governador, acabou prevalecendo pelo positivo.

Jerônimo tem na segurança pública o seu primeiro grande desafio. É jogo de vida ou morte. Ou ganha a parada ou a sensação de insegurança prevalece. A situação preocupa de cabo a rabo.

Jerônimo ontem reuniu a cúpula da segurança na Bahia, o que suscita duas perguntas:

1 — Por aqui o bicho está pegando, mas será que a situação é só da Bahia?

2 — Claro que principalmente o pessoal da segurança, mas será que a questão se restringe a essa área?

Guerra sem fim—No primeiro caso, se diz nos bastidores políticos que as grandes facções do Rio de Janeiro migraram para a Bahia e estão ocupando espaços em todos os cantos, sem maiores delongas. Se é que o é, o problema não é só nosso.

No segundo, há uma ampla discussão sobre a questão das drogas, que segundo uma corrente de pensamento com arautos em todos os segmentos institucionais (polícia, justiça, Ministério Público e correlatos), droga não é problema de polícia e sim de saúde. Fora disso, é a guerra que vivenciamos como na Colômbia de Pablo Escobar, com a ressalva de que aqui são muitos Pablos.

É a partir disso que Jerônimo vive o seu desafio.

O ferryboat vai de mal a pior

Muita gente que embarcou no ferryboat sentido São Joaquim-Bom Despacho nos últimos dias sofreu com pouquíssimos carros à frente, mas longas esperas. Ontem, foi pior. D. Liandra Silva, que foi para Nazaré, chegou meio dia e embarcou às 17h.

— Jerônimo assumiu o governo dizendo que ia melhorar, mas até agora só vimos o inverso, piorar.

A expectativa é de que no feriadão vai ser bem pior.

Bahia tem sete finalistas no Prêmio de Inovação

A Bahia tem 7 finalistas na 8ª edição do Prêmio Nacional de Inovação (PNI), promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que anuncia hoje a lista das empresas concorrentes.

Entre os estados nordestinos a Bahia é o que tem o maior número de finalistas e o terceiro do país, atrás de São Paulo (16) e Santa Catarina (12). As empresas baianas são Suzano Papel e Celulose (em quatro categorias), BMD Têxteis (em duas) e Solos. O Prêmio teve 3005 inscrições.

Os vencedores serão contemplados com uma imersão em ecossistema de inovação organizado pela CNI e uma bolsa em curso de educação-executiva do Senai. A premiação será entregue dia 26 em São Paulo.

No ostracismo, Marcell recebe parabéns de todas as correntes

Cassado pelo TSE em outubro de 2020, quando estava no segundo mandato de deputado estadual após ter sido vereador em Salvador, Marcell Moraes voltou às redes sociais.

Celebrou os 45 anos dia 28 último, exibindo um mix de 50 personalidades entre políticos, amigos e familiares lhe desejando saúde e paz. A questão é que o vídeo é politicamente eclético. Tem o prefeito Bruno Reis, o senador Otto Alencar, o vice-governador Geraldo Júnior, o ex-governador de São Paulo, João Doria, o presidente do PL na Bahia, João Roma, o deputado estadual Fabrício Falcão, e os presidentes de Bahia e Vitória, Guilherme Bellintani e Fábio Mota.

Marcell foi acusado de abuso do poder econômico e estar fazendo propaganda eleitoral antecipada a partir de denúncia do Conselho de Medicina Veterinária. Na pena, a inelegibilidade de oito anos.

REGISTROS

Na Serra da Chapadinha

Colônia, povoado de Itaetê, realiza de amanhã a sábado o 2º Intercâmbio de Agroecologia e Soberania Popular. Pauta: a poluição e destruição ambiental provocada pelas mineradoras na Chapada Diamantina. Mas o foco é a Serra da Chapadinha, ainda sem exploração, mas alvo de muita cobiça.

Deputadas na luta 1

Deputadas baianas marcaram presença no 1º Seminário Nacional de Legisladoras – Mulheres no Poder, realizado pela Assembleia do Maranhão com a União Nacional dos Legislativos (Unale), presidida pela baiana Ivana Bastos (PSD).

Deputadas na luta 2



Dos 42 deputados maranhenses, 31 são homens e 11 mulheres. Na Bahia, dos 63, 53 são homens e dez mulheres. Cinco estavam lá: Ivana Bastos (PSD), Fátima Nunes (PT), Maria Del Carmem (PT), Cláudia Oliveira (PSD) e Soane Galvão (PSB).

Trigêmeos bovinos

Vaca parir trigêmeos, dizem os biólogos, é excepcionalidade total. Mas aconteceu em Macarani, na Fazenda Teles, povoado de Córgão. O gerente, Joan Teles, que assistiu ao parto, disse ao site Brumado Urgente que ficou surpreso: ‘Nasceu um, depois outro, depois outro... Nunca vi isso’.