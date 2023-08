PP já é mais pra Lula, mas com Republicanos não dá, dizem baianos

Pergunta ao deputado estadual Jurailton Santos, que ao lado de José de Arimatéia e Samuel Jr. forma a bancada do Republicanos na Alba: e essa de o partido integrar a base de Lula vai se refletir na Bahia?

— Não. Porque essa aproximação não vai acontecer.

Arimatéia e Samuel fizeram coro e bateram na mesma tecla, nada de acordo.

A resposta surpreende, porque anteontem o ministro Rui Costa (Casa Civil) anunciou que Lula pretende incorporar ao leque de apoios nos próximos 10 dias os partidos Republicanos (41 deputados) e PP (47).

Lula tem hoje na base 130 deputados entre 513. Para aprovar projeto de lei complementar, como é o caso da reforma tributária, precisa de 257 votos, e Projeto de Emenda Constitucional (PEC), 308. Por isso no primeiro semestre colecionou derrotas e quer sair dessa.

Bancadas — Dos 41 deputados da bancada do Republicanos, três são baianos: Márcio Marinho, presidente do partido na Bahia, Rogéria Santos e Alex Santana. Ontem, o próprio Marinho usou o Instagram para dizer que o presidente nacional da agremiação, Marcos Pereira, tem dito que a posição do partido é de independência, “e é assim que ficaremos”.

Marcos Pereira está viajando para o exterior e promete avaliar o caso até o dia 15.

Com o PP nada feito também, mas a situação é mais fácil.. Dos 47 do partido quatro são baianos: Negromonte Jr., presidente na Bahia, Neto Carletto, Cláudio Cajado e João Leão. Os dois primeiros já são governo, Cajado está indo e Leão diz que fica independente.

Vitória, Lula e Bolsonaro

O deputado Diego Castro (PL), bolsonarista e torcedor do Vitória, deu de cara ontem na sala do cafezinho da Alba com o colega Robinson Almeida, petista e também conselheiro do Vitória. Atacou:

— Depois que ele (apontando Robinson) deu uma camisa do Vitória a Lula, o time colecionou derrotas!

E Robinson:

— A desgraça veio foi quando você deu a camisa do Vitória a Bolsonaro.

Pablo diz que está no páreo

Sempre citado como pessoa muito ligada ao prefeito Colbert Martins (MDB), o deputado Pablo Roberto (PSDB) diz que não quer saber de conversa sobre apoiar outro nome na disputa em Feira de Santana, ano que vem.

Mas você não é Colbert?

— Eu sou Pablo. E minha candidatura é irreversível.

Pablo falou depois que se cogitou a possibilidade de Colbert apoiar a candidatura de Wilsinho Falcão (MDB).

Remarcação em Dias D’Ávila

O deputado Raimundinho da JR (PL) diz que vai entrar na Alba com um pedido de remarcação dos limites territoriais entre Dias D’Ávila e Camaçari, por entender que a situação atual expõe alguns absurdos na tampa da cara de todo mundo.

— Tem ruas em Dias D’Ávila que pertencem a Camaçari, que não gasta nelas um único centavo. E o pior: elas pagam caro pela poluição que impera na área.

A Bahia dá novos saltos em matéria de mineração

A Bahia ocupou ano passado a primeira posição entre os estados com maior arrecadação em pesquisa mineral e é o segundo em novos requerimentos de pesquisas (1.789), atrás apenas de Minas (2.481). Fernando Jorge Carneiro, presidente do Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra Britada, diz que o crescimento da mineração no estado é significativo:

— Desde 2021 a Bahia ocupa o 3º lugar em arrecadação de exploração mineral, ultrapassando Goiás, que historicamente ocupa essa posição.

Ele cita que a Bahia é também o estado com maior número de substâncias minerais exploradas, 55. E ressalva que muito disso se deve ao trabalho da engenheira de Minas Carla Ferreira, gerente regional da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Geraldo só 1

Sexta passada em Itabuna Jerônimo jurou que vai percorrer ruas e roças defendendo a reeleição do prefeito Augusto Castro (PSD). Com isso, joga para escanteio o ex-prefeito Geraldo Simões (PT).

Geraldo só 2

Embora tenham dito que o fato de Geraldo ter tomado o café da manhã com Lula em 3 de julho, o recolocou na cena, falam que ele se queimou desde a era de Jaques Wagner, quando candidatou a mulher, Jussara, a prefeita e perdeu.

Quilombolas

Dados do Censo 2022 revelam que em 75% dos 417 municípios baianos houve gente se declarando quilombola, mas Bonito, na região de Morro do Chapéu, Chapada Diamantina, é o único da Bahia cuja maioria dos pouco mais de 15 mil habitantes (50,02%) se declarou como tal.

Lata bonita



A Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio do Brasil abriu inscrições, até setembro, para as cervejarias do país participarem do prêmio “Lata Mais Bonita do Brasil”, que vai celebrar a criatividade nas latinhas de alumínio. Em Alagoinhas, a terra das cervejarias baianas, se diz que nada contra premiar os rótulos, mas o importante é o conteúdo.