Prefeitos saltam do caixa cheio para o esvaziado. Que será em 2024? | A TARDE

Em 2021 os prefeitos viviam atazanados pela Covid e seus malefícios no corpo e no bolso, mas eles também vislumbravam aquela máxima de que em tempo de crise nem tudo é 100% desastre, como dizia o saudoso Newton Macedo Campos.

Eles dizem que se 2022 já não foi tão bom, em 2023 a tendência de queda desceu ladeira abaixo, motivo de muita gritaria, e só restou cortar serviços, demitir, fluir a banda podre.

Agravante —Claro que há um custo político. Daqui a 10 meses teremos eleição e dos 417 baianos, 235 ou 56% estão aptos à reeleição. Eles gastam muita energia e capital político, sempre com um olho no caixa e outro na urna.

Hildécio Meirelles (UB), prefeito de Cairu, a terra do Morro de São Paulo, já no quarto mandato e se organizando para tentar o quinto ano que vem, diz que só vê um caminho, apertar o cinto:

— Fico de olho em cada centavo, economia máxima. Aqui, além da queda dos repasses tivemos uma expressiva redução da produção de gás (no campo de Manati, da Petrobras).

Gilberto Brito (PP), de Paramirim, lá no sudoeste baiano, que já é reeleito, portanto fora da disputa de 2024, e tradicionalmente com fama de pão duro, também tem o seu agravante:

— Temos um custo de saúde altíssimo, cinco carros levando gente para Salvador todo dia. E ainda vem a seca.

IBGE —Já em Aramari, região de Alagoinhas, Fidel Dantas (PP), candidato à reeleição, se queixa das reduções de todos do Censo do IBGE, que passou a população de 11,3 mil habitantes para 9.833, o que significa menos dinheiro:

— Temos 9.800 habitantes e 9.300 eleitores. Dá para acreditar que quase todo mundo que mora aqui é eleitor? Isso significa mais sofrimento.

Nixon Duarte (PSD), de Iaçu, se elegeu em 2012, perdeu a reeleição em 2016, retomou a prefeitura em 2020 e agora vai para nova reeleição e, com apoio do governo e do senador Otto Alencar; por incrível que pareça é quando está mais confiante.

— Claro que não vejo um cenário tão ruim. Eu aprendi.

Mas lá em Ourolândia, na Chapada, região de Jacobina, o prefeito Zé do Povo (UB), vai para a reeleição confiando no seu capital político.

— Tivemos que cortar na saúde, onde temos oito carros de apoio, e a educação, cujos repasses já estão defasados. Vou explicando e o povo vai entendendo.

Ou não.

POLÍTICA COM VATAPÁ

O mau humorado

No saboroso cordel Seu Lunga, o Rei do Mau Humor, o cearense Rouxinol do Pinaré narra episódios de um personagem mau humorado congênito.

Veja alguns:

Seu Lunga estava tirando goteiras, defeitos das telhas de sua casa, um curioso perguntou:

— Tá tirando as goteiras, seu Lunga?

— Tô não, tô é fazendo. E saiu a quebrar as telhas.

Uma certa vez dando uma surra em um dos seus filhos, o menino gritava:

— Tá bom pai, tá bom!

E Lunga:

—Tá bom? Que legal! Pois quando tiver ruim diga que eu paro.

No seu comércio de sucata, ele também vende outros produtos. Uma vez tinha uma saca de arroz e um romeiro perguntou:

— Como tá o arroz?

— Tá cru!

Seu Lunga entrando em uma loja:

— Tem veneno pra rato?

— Tem! Vai levar?

— Não, vou trazer os ratos pra comer aqui!!!.