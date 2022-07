Privatizar o zoológico é uma boa? Vai se ver, mas é tendência nacional

O Jardim Zoológico de Salvador, vizinho do Palácio de Ondina, a residência oficial do governador, reaberto depois da pandemia, exibe o verde ululante da área, mas dá sinais de que algo não vai bem. A ala que servia de cantina e restaurante está fechada com tapume. Dentro, não há onde comprar uma água mineral sequer.

João Carlos Oliveira, secretário do Meio Ambiente do Estado até março, diz que a reabertura já foi programada numa perspectiva da privatização, que agora está sendo licitada.

— É uma tendência nacional, a meu ver, algo que será muito mais proveitoso.

O Rio de Janeiro puxou a fila, privatizando o Zoo da Quinta da Boa Vista, antiga residência da família real, Belo Horizonte estuda fazer o mesmo com o Parque da Pampulha e São Paulo já privatizou o dele seguindo o caminho que já trilha com o Parque do Ibirapuera e o Complexo do Anhembi.

Conduru —Segundo João Carlos, o Zoológico e o Parque de Pituaçu, ambos em Salvador, custam aos cofres da Bahia algo em torno de R$ 13 milhões por ano.

Outros parques baianos também estão na lista dos privatizáveis. Além de Pituaçu e do Parque de São Bartolomeu, ambos também em Salvador, há ainda mais duas outras localidades que se enquadram no projeto, é o Parque das Sete Passagens, em Miguel Calmon, e o Larque do Conduru, que abrange trechos de Ilhéus, Itacaré e Uruçuca.

Nos casos de privatização se garante o acesso de escolas públicas. Menos mau.

Aristides seleciona 150 pacientes com câncer de cabeça e pescoço

O Hospital Aristides Maltez realiza hoje a partir das 7h um mutirão para selecionar 150 pacientes a fim de tratar câncer de cabeça e pescoço. A ação visa detectar novos casos da doença. Todos os pacientes com problemas confirmados serão matriculados e acompanhados por especialistas da área.

O médico Lucas Gomes, chefe do Departamento de Cabeça e Pescoço do HAM, diz que o projeto faz parte da programação do Julho Verde, criado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço:

— Não tenha dúvida de que é um problema sério, a sexta maior causa de morte por câncer no Brasil.

Ele cita que entre as causas principais estão o alcoolismo, o tabagismo e má higiene bucal, sendo que a associação desses fatores aumenta em 20 vezes a possibilidade da doença se instalar.

Bolsonaro na outra semana

Bolsonaro não veio ontem para a convenção que homologou João Roma como candidato ao governo, mas lá se disse que semana que vem ele estará na Bahia.

O que não está definido ainda é a agenda que ele cumprirá, mas os aliados de Roma falam que será em algum ponto que signifique também surpresa.

É para compensar. Ontem na convenção de Roma ele mandou um vídeo.

Feira lança 3 mulheres para a Alba. Quer tirar o atraso

Graça Pimenta, esposa do ex-prefeito Tarcízio Pimenta, foi a última mulher que representou Feira de Santana na Assembleia, entre 2010 e 2014. Hoje, a Princesa do Sertão tem a deputada federal Dayane Pimentel (UB), mas construiu o discurso da ‘falta da graça’ para tentar eleger uma para a Assembleia e lançou três, dizem lá, todas competitivas.

Uma é Vânia Silva (PP). Ela é a viúva de Irmão Lázaro, que morreu ano passado vítima da Covid. Outra é a jornalista Lete Simões (Patriotas), que trabalhou 22 anos na TV Subaé, filiada da TV Bahia. E finalmente tem Dart Clair. Jornalistas lá dizem que como as três são de áreas distintas, todas têm chances.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Oportunidade única

Essa quem conta é Sebastião Nery. 1954, Getúlio Vargas

foi a Manaus inaugurar o Aeroporto Assis Chateaubriand, o Chatô, jornalista, todo poderoso diretor dos Diários Associados.

A viagem Rio-Manus era longa, mais de 10 horas no avião Curtiss Comander, do Lioyde Aéreo, o próprio Assis a bordo, na comitiva presidencial, muito feliz, incorporou a alma de um bom aeromoço e dava uma de garçom, servindo alegremente uísque e refrigerantes aos presentes.

Raimundo Onofre, um dos presentes, elogiava:

— O Assis está impecável. Ele é um baita jornalista, e ainda consegue ser melhor garçom do que jornalista.

Assis no momento conversava com Getúlio um pouco à frente, de lá gritou:

— Raimundo, aproveite bem, porque daqui a dois meses as eleições (para Câmara, Senado e governos estaduais) passam e eu vou mandar todos vocês à merda!

Pouco mais de um mês, em 24 de agosto de 1954, Getúlio se suicidou.