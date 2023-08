Professores prometem fazer muito barulho na briga por precatórios

Georgina Nascimento Passos, professora aposentada, aparece num vídeo festivamente esticando os braços para abraçar Jerônimo, no Farol da Barra, que recebe o carinho todo sorridente. Ela cochicha algo ao ouvido dele, mas quando o rosto do governador reaparece na tela, a cena é outra, cara fechada, todo sisudo.

Sabe o que foi? Quando cochichou, Georgina pediu a ele para pagar os precatórios. Os professores estão em movimentação pedindo o pagamento de precatórios dos repasses do Fundef com juros e correção monetária, o governo refuta.

No fim do ano passado o governo mandou para a Alba pedido de autorização para pagar R$ 1,6 bilhão. Segunda última, mandou outro de

R$ 1,36 bilhão, que deve ser votado terça próxima..

Sem acordo — O pagamento é referente a atrasos de repasses do Fundef entre 1998 e 2006, abrangendo 118.382 pessoas, 31.093 a mais que no ano passado. Os professores querem o dinheiro com correção monetária e juros de mora, o governo diz que os repasses são federais e portanto é o governo federal quem deveria pagar tal conta.

E afinal, quanto é o montante? Rui Oliveira, dirigente da APLB, diz que já mandou dois ofícios para a Secretaria da Fazenda querendo saber qual é a dívida principal, quanto é de juros e quanto de correção, sem resposta, mas estima-se que vai a mais de R$ 4 bilhões.

— Vamos parar tudo, as escolas estão em greve, vamos fazer passeatas até a decisão.

Ou seja, sobrou para o povo.

Em Alagoinhas Gustavo no PSD

O PSD do senador Otto Alencar realiza domingo festa para filiar o advogado Gustavo Carmo, em Alagoinhas, o que, na prática, é o lançamento da candidatura dele a prefeito com apoio do prefeito Joaquim Neto.

Gustavo vai enfrentar o ex-prefeito Paulo César (UB) e o PT também colocou na rua o nome do ex-vereador Radiovaldo Costa. Dizem que a briga lá vai ser das boas, peleja trincada.

Jerônimo e a grata surpresa



O deputado estadual Vítor Azevedo, do PL de Bolsonaro, apareceu esta semana na entrega dos prédios da nova Delegacia Territorial e do pelotão da PM de Iaçu. Jerônimo abraçou o parlamentar, a quem chamou de ‘grata surpresa’.

Vítor é um dos quatro deputados que o PL de Bolsonaro elegeu na Bahia. Diego Castro e Leandro de Jesus permanecem fiéis ao líder, Raimundinho da JR virou governo e Vítor está indo.

Silas e Gabas, mesmo palco

No pacote de comendas e homenagens aprovado ontem pela Alba, por acordo, dois personagens controversos, um de direita e outro de esquerda.

O de direita é o pastor Silas Malafaia, bolsonarista, e o de esquerda é Carlos Gabas, ex-ministro de Lula e secretário do Consórcio do Nordeste, pivô da compra dos respiradores surrupiados. Silas teve dois votos contra, Fabíola Mansur (PSB) e Hilton Coelho (PSOL). Gabas foi unanimidade.

Disputa por vaga no TCM tem mais dois candidatos

O deputado estadual Luciano Araújo (SD) e o federal Sérgio Brito (PSD), licenciado porque está ocupando a Secretaria de Infraestrutura do Estado, são os dois mais novos candidatos a ocupar a vaga de Fernando Vita no TCM.

Vita completa 75 anos em 22 de dezembro, quando entra na compulsória, ou “expulsória”. Se ele permanecer até a data limite, em janeiro a Assembleia, a quem caberá indicar o novo nome, entra em recesso, o que quer dizer que definição só em fevereiro, mas nomes para sucedê-lo já pululam.

Além de Luciano e Sérgio, tem também os deputados estaduais Fabrício Falcão (PCdoB) e Roberto Carlos (PV), o federal Daniel Almeida (PCdoB) e o ex-deputado Marcelo Nilo

REGISTROS

Armênio na Fligê 1

O deputado estadual José Raimundo (PT), que é professor de História Contemporânea na UESB, apresenta sábado, em Mucugê, no bojo da Fligê, a Feira Literária de Mucugê, que começou ontem, o livro Armênio Guedes, um comunista singular, do jornalista paulista Mauro Malin.





Armênio na Fligê 2

Armênio, filho de Mucugê, tornou-se um dos mais importantes do Partido Comunista do Brasil (1922-1961) e do Partido C0munista Brasileiro (1961-1992). Também ao lado de Alberto Dines pisou fundo no lado jornalístico no Observatório da Imprensa. O livro lá, é um resgate para Mucugê.





Bell Comendador

O cantor Bell Marques, que ganhou fama na banda Chiclete com Banana, vai receber hoje a Comenda 2 de Julho da Assembleia. O autor da proposta é o deputado Marcinho Oliveira (UB).



Feira antecipada

A feira livre de Macajuba, na Chapada Diamantina, que normalmente acontece aos sábados, este ano vai acontecer amanhã. É que lá uma lei municipal estabelece que o terceiro sábado de agosto é o Dia do Evangélico. E a data é respeitada.