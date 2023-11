PT faz encontro com cautela. O medo é que alfinetada vire tiroteio | A TARDE

Uma coisa é líquida e certa, se é que vai dar Geraldinho na cabeça como o ungido do governo para enfrentar Bruno Reis: o processo retardou, no mínimo. O PT realiza encontro estadual sábado na Alba e com certeza absoluta o assunto estará na pauta.

A notícia de que Geraldinho estaria sacramentado por Jerônimo e Jaques Wagner sacudiu o cenário. Se quer construir a união, mas o zumzum soou como um passo atrás. Alguns temem que as alfinetadas acabem virando tiroteio, tudo o que não se quer.

O deputado Robinson Almeida, do PT, e a deputada Olívia Santana, do PCdoB, os dois nomes colocados na federação que tem também o PV, após confessarem a surpresa por nada ter sido carimbado pelo que eles sabem, reafirmaram que são pré-candidatos. Na prática, dizendo que se houve acordo, faltou combinar com a torcida.

A hora H —Apesar de todo alvoroço, Jerônimo limitou-se a mandar dizer através de um assessor que não fez acordo algum. E Wagner teria confessado a alguns petistas que não gostou. E se danou. Mas objetivamente nenhum dos dois falou.

Será porque não quiseram melindrar o MDB tendo sido o acordo selado ou não? A dupla está sendo aguardada no encontro de sábado e a expectativa é sobre o que vão dizer em casa. Seja como for, o discurso da união ainda prevalece. O que se quer é que seja lá quem for o ungido, os outros aceitem com sorriso nos lábios, mesmo que fingido.

O acordo pretendido tem tentáculos que além de Salvador passam por toda a Bahia, com uma perninha em Brasília.

Diz a Força Invicta que com a crise no Planserv PM sofre mais

Em debate esta semana na Comissão de Saúde e Saneamento, a Major Janaina Caldas, diretora social da Força Invicta, entidade que congrega policiais da PM, disse que a situação na corporação se agravou bastante com a crise no Planserv.

— Viemos aqui para discutir a saúde mental dos PMs, mas estamos discutindo a saúde em geral. Já sofremos muita pressão por conta da própria atividade. Agora temos mais essa do Planserv, algo muito ruim para todos nós.

O deputado Leandro de Jesus (PL), referendou. E acrescentou a pressão psicológica, com o governo falhando com a segurança em muitos municípios.

— Tem cidades que só têm dois soldados. Noutras, é um delegado atendendo quatro. Claro que tudo isso gera problemas para os policiais. E ainda vem a dificuldade de atendimento médico.

Genebaldo segue na ativa

Aos 82 anos, o ex-deputado Genebaldo Correia ainda está na ativa. E diz que a explicação da disposição é bastante simples:

— Quem entra na política nunca deixa. Claro que pela idade a gente pisa mais devagar, mas segue em frente.

Ele está tentando unir todos em favor do ex-prefeito Flaviano Bonfim (PP), que em 2020 perdeu para a prefeita Alessandra Gomes (PSD) e agora quer ir à forra.

Zé Neto e Valdenor, duas apostas, Feira e Conquista

Por falha nossa, ontem na lista dos deputados prefeituráveis omitimos dois federais, ambos do PT e também ambos em cidades importantes, a segunda e terceira maiores, Zé Neto em Feira de Santana e Valdenor Pereira em Conquista. Zé Neto vai para a 6ª tentativa. Se perder, acaba a pretensão de ser prefeito, com seis derrotas.

Já Valdenor encara a prefeita Sheila Lemos (UB), atrás nas pesquisas, mas exibe uma em que 64% quer o PT de volta (governou lá por 20 anos). O deputado Zé Raimundo, que pontua melhor entre petistas, diz que a escolha de Valdenor foi estratégica.

— Queremos acabar com aquele negócio de Guilherme (Menezes) e Zé Raimundo, Guilherme e Zé Raimundo...