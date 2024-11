PT fecha com Adolfo, mas adverte: já tem o vice e quer que assim seja

Adolfo Menezes (PSD) - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A bancada do PT na , que tem nove deputados, bateu o martelo ontem: apoia a reeleição do deputado Adolfo Menezes (PSD) a presidente. 14 deputados de vários partidos da oposição se reuniram também ontem e seguiram o mesmo caminho.

A briga é mais embaixo. A federação Brasil Esperança, que tem o PT com nove deputados, mais quatro do PV e outros quatro do PCdoB, um total de 17, que que nos demais cargos da mesa seja estabelecida a proporcionalidade das bancadas como é hoje. A oposição não.

A questão principal é a vice-presidência. Por um detalhe: Adolfo vai para a terceira eleição consecutiva, o que, segundo jurisprudência do STF, não pode. Se alguém contestar ele pode perder a presidência e aí o vice assume. Hoje, é Zé Raimundo, do PT.

Adolfo tranquilo –Claro que há tempo de sobra para resolver a pendenga. A eleição só acontece em 1º de fevereiro, daqui a três meses. E o que Adolfo diz disso?

– Eu particularmente nunca tive a ganância de continuar presidente. Se quiserem indicar outro presidente, por mim tudo bem. Mas já que me querem, tudo farei para que haja entendimento na santa paz.

Hoje, a vice-presidência está com o deputado Zé Raimundo, do PT. Caso prevaleça a tese do partido, ele será substituído por outro nome da federação.

Seja como for, Adolfo protagoniza caso único na história do legislativo baiano. Não se sabe se ele pode legalmente, mas todo mundo quer ele.

Colaborou: Marcos Vinicius

Alba discute a Coelba dia 18

Presidida pelo deputado Eduardo Sales (PP), a Comissão de Infraestrutura da Assembleia marcou para 18 de novembro audiência pública com o tema Contribuições para a Consulta Pública da Agência Nacional de Energia (Aneel).

É que no dia 2 de dezembro a Aneel realizará audiência pública para discutir o contrato com a Neoenergia, a dona da Coelba.

Deputados baianos são críticos ferrenhos da renovação.

Bacci, da Transpetro, discute Temadre e estaleiro Enseada

Sérgio Bacci, presidente da Transpetro, esteve ontem em Salvador participando do 39º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos, e aproveitou para ir na Assembleia bater um papo com deputados baianos, à frente Radiovaldo Costa e Robinson Almeida, ambos do PT.

Na pauta, a retomada das atividades no Estaleiro Enseada, em São Roque do Paraguaçu, que vai construir 80 barcaças a partir do início de dezembro, mas está de olho em quatro navios que a Petrobras vai licitar agora e mais oito em dezembro.

O entrave: o Enseada não tem dique seco, fundamental na construção de navios (antes construia plataformas). Palavra de Bacci.

– Nós também estamos na expectativa.

A expectativa aí vem da Novonor, a antiga Odebrecht, dona do estaleiro. Ela vai construir o dique ou não?

Caricaturas de presente na Alba para o pessoal da casa

A Escola do Legislativo, uma instituição da Assembleia da Bahia que leva estudantes para tomar cursos em geral, marcou a passagem da Semana do Servidor Público levando lá o artista plástico argentino Rodrigo Spina, com o detalhe: a exposição dele foi de caricaturas de servidores feitas na hora, ao vivo.

Rodrigo, que normalmente trabalha no Salvador Shopping, na verdade é um “baiantino”. Veio para o Brasil em 1997 em Flprianópolis, veio para a Bahia em 2001, aqui casou com a baiana Carla e tem um filho baiano chamado João.

– O pessoal dá uma resposta muito positiva. O carinho na relação é muito grande.

Ele fica lá só até hoje das 11 às 14h.