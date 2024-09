Santo Amaro, onde a disputa na política embute tons dramáticos

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Santo Amaro da Purificação, a terra de Caetano Veloso, Maria Bethânia e Jorge Portugal, também de Assis Valente (autor da famosa Boas Festas), Teodoro Sampaio e Amélia Rodrigues, ambos nomes de cidades, sempre foi palco e cenário de muito boas histórias, agora também.

Lá, Ricardo Machado governou o município de 2009 a 2016, quando tentou eleger o vice Leo Pacheco, que em agosto, já com a campanha em andamento, saiu da cadeia, acusado de corrupção. Mesmo assim ele insistiu. Perdeu.

Ganhou Flaviano Bonfim (PP). Em 2020 Ricardo retomou o jogo. Complicado com contas rejeitadas, venceu a eleição com a esposa Alessandra Gomes (PSD), por apenas 100 votos de vantagem.

Céu e inferno —É a partir daí que a história ganha contornos dramáticos. Alessandra ainda é prefeita, mas totalmente fora do jogo. Inicialmente fez fama por passeios em points famosos do planeta, como Bariloche, na banda argentina da Patagônia. Depois, um câncer a atacou e ela quase saiu de cena.

Como prefeita, cumpre expediente de rotina e só. Não vai nem às datas cívicas. Enquanto o marido e líder político Ricardo Machado providenciou outro candidato, José Leonardo Pimentel Cavalcanti, o Leozinho PT, 45 anos.

Outra interferência dramática. Leozinho sentiu-se mal, foi ao médico, câncer no intestino. Recebeu alta, recaiu, e agora faz campanha vezes na rua, vezes pelo telão. E Flaviano Bonfim (UB) liderando.

Colaborou: Marcos Vinicius

Em Porto Seguro, a questão do 3º mandato que virou polêmica

Jânio Natal (PL), prefeito de Porto Seguro, foi eleito prefeito de Belmonte em 2016, mas antes da posse renunciou em favor do irmão Janival, o vice eleito. Em 2020 ele se elegeu prefeito de Porto Seguro e agora é candidato à reeleição. Estaria ele agora tentando um terceiro mandato?

É esse o questionamento que a deputada Cláudia Oliveira (PSD), principal adversária dele agora, está fazendo na Justiça. Ele já teve algumas vitórias, mas a pendenga continua.

Jânio argumenta que se elegeu em Belmonte, mas não exerceu o mandato. Era deputado estadual na época e preferiu permanecer na Alba.

Mas como em campanha eleitoral todo questionamento tem sua potência elevada, o caso entrou no debate. Lá na Terra Máter, em todas as pesquisas realizadas até agora, Cláudia lidera.

Na ruindade, seleção ganha

Observador dos cenários internacionais, o jornalista baiano Valter Xéu, editor do site Pátria Latina, se diz decepcionado com o debate dos EUA anteontem realizado entre Kamala Harris, a candidata na vaga do presidente Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump.

— Foi um negócio insosso, sem graça. No cenário internacional só não foi pior que o jogo da Seleção contra o Paraguai, em que perdeu de 1 a 0.

Quitéria quer voltar à cena recomeçando por Cardeal

Entre 2013 e 2017 Maria Quitéria de Jesus imperou como primeira mulher a presidir a União dos Municípios da Bahia (UPB). Chegou na condição de prefeita de Cardeal da Silva, dois mandatos, entre 2009 e 2016. Ela tenta voltar à cena este ano.

Quitéria (SD) enfrentando o prefeito Breno Sales (PP) numa disputa plenamente polarizada, só tem os dois. Os observadores lá dizem que é jogo duro.

Breno vinha bem, mas tirou do ar o Portal da Transparência da Prefeitura e passou a ser bombardeado por uma sucessão de denúncias.

Na outra banda, Quitéria se gaba de que nos tempos dela o município se expandiu em vários segmentos, como a educação, e a lisura no trato do dinheiro público. O resto, as urnas dirão.