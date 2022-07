Sem convencer na suspeição das urnas, Bolsonaro pinça a facada

Bolsonaro fez um golaço, mas contra, quando convocou 40 embaixadores para tentar internacionalizar as suas suspeitas das urnas eletrônicas. Ganhou um chega pra lá da pesada dos EUA, que em nota oficial disseram ser as urnas brasileiras um exemplo para o mundo. Agora ele ataca noutro flanco, a reabertura pela PF do caso da facada.

É algo tão delicado quanto complexo. Veja você. Em 2018, a 30 dias das eleições, Bolsonaro, então líder nas pesquisas, mas em torno dos 21%, recebeu a tal facada. Ganhou as atenções de todas as mídias, 24 horas por dia, por motivo justo e sem abrir a boca. Com ajuda dos desatinos da era petista turbinados pela Lava Jato, matou a eleição.

Sem rumo —Claro que Bolsonaro (e nem ninguém de bom senso deseja isso) não quer tomar outra facada, mas se pudesse dar uma boa requentada na facada de 2018 bem que gostaria. Ele nunca aceitou a conclusão da PF, de que Adélio Bispo agiu sozinho.

O ideal para ele seria se o caso tivesse um link com o PT. Mas não sendo assim, o PCC (Primeiro Comando da Capital), uma organização criminosa, bem que valeria. E é exatamente isso que quer mexendo no comando da PF.

Tudo isso até parece mais enredo de uma estória de ficção, mas é a realidade. Tome um parâmetro. O filé da política é acumular bons índices de acerto no rumo da construção de uma sociedade mais justa e também harmoniosa. Por aí, se em 2018 os desatinos da era petista muito o ajudaram, ele agora retribui com essas baboseiras.

Em Feira, a disputa estadual não é lá muito boa para Neto

e tem um lugar em que o contexto aponta uma situação desfavorável para ACM Neto é Feira de Santana, a segunda cidade mais populosa da Bahia.

Em 2018 Rui Costa ganhou de Zé Ronaldo, na Bahia, de 75,50% a 22,26%, mas lá em Feira, onde ele foi prefeito quatro vezes, venceu de 51,25% contra 46,37%.

E 2022, como será?

Targino Machado, ex-deputado, cassado em 2020, antigo aliado de ACM Neto, hoje rompido, diz que o cenário é todo favorável a Jerônimo Rodrigues:

— A questão principal é que Colbert Martins, o prefeito, aliado de Zé Ronaldo, acumula altos índices de desgaste.

Além disso, pontua ele, tem também o fato de que Jerônimo foi professor na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e por conta disso tem bom trânsito na cidade.

Pix falso, uma triste realidade

A história do dono de uma pizzaria em Teresina, Piauí, que resolveu passar uma pizza e um refrigerante falsos a um cidadão que comprava com um Pix falso repercutiu forte nas redes.

O proprietário de um restaurante na Boca do Rio diz para todos tomarem cuidado. Mandam o recibo da transferência feita, mas o dinheiro não bate na conta.

— Já baixamos a determinação: Pix só no QR Code.

Eliana quer em Cachoeira o Museu de Anna Nery

Eliana Gonzaga (Republicanos), prefeita de Cachoeira, botou o pé na estrada para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil, que na Bahia, só vai acontecer no próximo ano: foi falar com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) a fim de levar para lá o Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery, o Manean, hoje no Pelourinho.

Anna Nery, enfermeira, acompanhou os filhos e o irmão na Guerra dol Paraguai e lá prestou serviços ininterruptos nos hospitais militares e também nas frentes de batalha. E é filha de Cachoeira, segundo a prefeita, uma conterrânea venerada pelo bom exemplo:

— Com certeza em Cachoeira ela estará em casa.