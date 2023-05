Telma Britto e família, caso único na história do Judiciário

Quem chega em Cabreúva, nas cercanias de Jundiaí, em São Paulo, degusta um acarajé, a vedete da culinária baiana, de primeiríssima, tão boa que até parece de uma baiana de Amaralina.

Claro que por trás da história tem uma baiana, é Gilvânia Santos Gomes, que lá chegou duas décadas atrás, viu que o que se vendia por lá não era bom, ficou fácil. Botou na praça o tabuleiro como deve ser, virou referência.

Assimilar habilidades de família pode ser bom em atividades como o comércio, a cultura e outros segmentos. Mas alguém já viu uma família com cinco magistrados, dos quais quatro se tornaram desembargadores, três deles na ativa? Com certeza, não. existe e é caso único na história.

História —A estampa da diferença vem da família Britto. O patriarca, Cícero Britto, começou a trajetória em 1956, cumprindo a paixão, a magistratura. Passou por Casa Nova, Jeremoabo, Mundo Novo, Feira de Santana e Salvador, aposentou-se em 1993 como desembargador.

Dos dez filhos, quatro viraram juízes. A primeira, a desembargadora Telma Britto, se aposenta dia 1º de junho (poderia ser dia 5, na compulsória, que ela não quer, apostando que antecipando pode se dar melhor). Mas ela é apenas mais um capítulo. Os irmãos Aliomar e Marcelo também são desembargadores do TJ-BA, com um detalhe, conta Guilherme Carvalho, ouvidor adjunto, estudioso da história do TJ baiano.

— Outro irmão deles, o Augusto César Britto, só não é desembargador também porque morreu de Covid (em fevereiro de 2021).

Boas lembranças —E já que a desembargadora Telma Britto está em despedida, ela, que também foi presidente do TJ-BA, leva o que de boa lembrança no Judiciário?

— Sem dúvida naquele tempo em que integramos o grupo liderado pelo desembargador Carlos Cintra, tivemos muito bons momentos.

E, de agora em diante, vai fazer o que da vida?

— Sei com certeza duas coisas: não quero mais nada com a carreira jurídica e não vai me faltar o que fazer, até mesmo como dona de casa.

Na trajetória, Telma Britto passou por Paratinga, Santana, Entre Rios, Alagoinhas e Salvador, tem dois filhos e dois netos. Tem o que contar e também projetar os palpites dos próximos capítulos. Tem mais gente da família na nova geração na mesma trilha.