Valéria, uma história de como o terror espalha dor lá, cá e alhures

Lilian Monteiro Ferrari Viterbo, gerente de saúde da Petrobras, teve uma grande alegria seguida de uma pancada forte no fim da semana passada.

A alegria: estava em Nova Iorque, na Assembleia Geral da ONU, falar sobre ‘Saúde mental e sustentabilidade corporativa: o futuro do trabalho’.

A pancada: recebeu lá a notícia da morte do agente da PF Lucas Caribé, no confronto com bandidos em Valéria, colega do marido dela, Cláudio, também agente da PF e da mesma equipe, além de vizinho de prédio, em Salvador, amigo do casal.

— Foi duro. Eu lá falando para gente de todo o mundo da necessidade de segurança no trabalho, de sustentabilidade, e recebo a notícia de que uma pessoa muito querida morre no trabalho.

Politização —O médico Fábio Vilas-Boas, ex-secretário da Saúde que já disse nada mais querer com política, faz um alerta interessante:

— O espírito de união que prevaleceu durante a pandemia da Covid deveria prevalecer agora na luta contra o crime organizado.

É assim que deveria prevalecer sempre, mas no caso da insegurança gerada pelo narcotráfico e a greve contra ele, que na Bahia já ganhou o noticiário nacional, é o inverso. O assunto está politizado, com ACM Neto e a oposição em geral batendo.

Seja lá como for, no cenário configurado é claro que Jerônimo herdou o abacaxi, mas também é claro que o fato virou o seu grande desafio. Dizem que os comandos de grupos como o Comando Vermelho e o PCC mudaram para cá. Para ele, só resta ganhar ou ganhar.

Nas praias, o óleo continua

Até ontem, o Corpo de Bombeiros continuava trabalhando para retirar o óleo que continua chegando na praia do Guaibim, em Valença, e na vizinha Morro de São Paulo, em Cairu.

Um dos soldados que está na praia do Guaibim diz que a quantidade não baixou:

— Depende da maré. Algumas trazem menos, outras trazem mais.

Ele diz que o esforço inclui também preservar os manguezais da área.

‘Academia dos Rebeldes’, de Florisvaldo, ganha o mundo

Autor de mais de dez livros, entre eles ‘A comunicação social na Revolução dos Alfaiates’, o jornalista Florisvaldo Mattos celebra como um dos seus grandes sucessos a última obra, lançada em abril pela Alba Cultural, ‘A Academia dos Rebeldes e outros exercícios redacionais’: a revista virtual italiana Sarapegb, dirigida pela jornalista Antonella Rita Roscilli, publica artigo bilíngue sobre o livro. A obra também está bombando pelo Brasil afora, de Belém do Pará a Porto Alegre, sem falar no Rio e em São Paulo. O artigo da Sarapegb, em italiano e português, também exalta o projeto Alba Cultural, pilotado pelo jornalista Paulo Bina, com mais de 350 obras na praça.

As notícias sobre a ponte já não empolgam como antes

A notícia de que o governo renegociou o preço da ponte Salvador-Itaparica (de R$ 7,5 bilhões para R$ 9 bilhões) já não gera entusiasmo como antes. Jailson França, morador de Itaparica, sintetiza o sentimento: — Todo mundo acha que a ponte é inevitável, mas também que ela vai acontecer um dia, não já. Marcos Vinícius (MDB), o prefeito de Vera Cruz, que chegou a contratar o Senai Cimatec para treinar mão de obra nos ofícios da ponte, diz que não perdeu viagem porque teve outras grandes obras como a do Atakarejo, que absorveu muita gente, mas ressalva: — O governo não nos fala nada. O que sabemos é como todos, pela imprensa. Heráclito Arandas (PP), prefeito de Jaguaripe, antes dizia que trabalhava numa perspectiva de que a ponte viria logo, mas não está assim. — A gente fica assim, meio sem saber o que dizer.

REGISTROS

Sal no cardápio 1 Na visita que fez a Igrapiúna sábado, Jerônimo reuniu prefeitos e lideranças de todo o Baixo Sul. Lá também estavam a prefeita de Nilo Peçanha, Jaqueline Oliveira (UB), que apoiou ACM Neto, e o adversário dela, o ex-prefeito Carlinhos Azevedo (PP). Instigado, Jerônimo lembrou: fica ‘com quem comeu sal comigo’. Sal no cardápio 2 Jerônimo lembrou que ‘política é gratidão’. E dessa forma fixou regras a seguir. E também dá sinais para casos como Itabuna. Lá, o prefeito Augusto Castro (PSD) o apoiou, mas também tem no circuito o ex-prefeito Geraldo Simões (PT). Dizem alguns que a preferência é de Augusto. Confraria dos Afogados O médico Alfredo Gonçalves de Lima Neto, o Dr. Alfredo, lança sexta (18h30) na Livraria Escariz do Shopping Barra, o livro Confraria dos Afogados. Ele botou o primeiro livro na praça, Encantos da Morte, em 2010, mas diz que a vocação literária vem desde menino. Ar seco A Universidade Federal do Recôncavo (UFRB) trocou de comando. A professora Georgina Gonçalves dos Santos agora é a reitora, substituindo Fábio Josué Souza, agora vice-reitor.