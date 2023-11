Via Bahia ganha tudo na justiça. E deputados levam a porrada deles | A TARDE

A Via Bahia, a concessionária da BR-324, está conseguindo uma proeza entre os deputados estaduais baianos, uma quase unanimidade, contra. Eles bradam que a empresa só faz cobrar sem dar as contrapartidas. E por que permanece intocável?

Fala o deputado Eduardo Sales (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura:

— Porque eles ganham tudo na justiça. É incrível.

Ironia. Os deputados marcaram para hoje uma panfletagem no pedágio de Candeias, na 324. Nada menos que 30 deputados garantiram presença e a Alba chegou a disponibilizar dois ônibus e duas vans, inclusive para a imprensa. Mas pela manhã, Eduardo Sales recebeu a visita de um oficial da justiça federal com a decisão: o protesto no pedágio estava proibido.

reação —A reação, óbvio, foi pesada. Da tribuna, o deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na casa, bateu forte:

— A justiça está cerceando o nosso trabalho. Ainda tiveram a coragem na decisão de botar que os parlamentares não podiam se fazer presentes. Não foi a Comissão, mas sim a Casa, o parlamento, que foi cerceado.

Eduardo Sales, também da tribuna, disparou:

— Tiveram a coragem de botar que manifestações só podem ser a 30 metros da pista. Isso é o mesmo que dizer: manifestação só no meio mato.

O presidente da Via Bahia, José Pedro Bartolomeu, foi convocado pela Comissão de Infraestrutura a estar lá dia 28. Eduardo disse ter sido informado que ele já embarcou para Portugal. ‘É um fujão’.

Diz Zé Rocha que o Vitória vai bem e é bom que o Bahia não caia

Recordista baiano de mandatos consecutivos, Zé Rocha (UB), quatro vezes deputado estadual e hoje, aos 75 anos, no 6º mandato de federal, foi o presidente do Vitória (1983-1986) que iniciou a construção do Barradão, e diz que vê o clube numa ótima situação.

— O Vitória está mais forte do ponto de vista dos torcedores, o governador Jerônimo é torcedor e está ajudando na duplicação da Rua Artêmio Valente, o prefeito Bruno Reis também é, e cedeu uma área para estacionamento.

Ontem, circulando pela Assembleia, onde sempre vai matar as saudades, desta vez o papo predominante entre amigos foi o futebol.

— Para o bem do futebol baiano é bom que o Bahia não caia. A Bahia merece ter os seus dois principais clubes na primeira divisão. E nós, do Vitória, teremos um imenso prazer de ganhar do Bahia na Fonte Nova.

Júnior corre da reeleição

Aliado e primo do deputado federal Elmar Nascimento (UB), o estadual Júnior Nascimento (UB) pulou fora ontem ao ser abordado sobre a iniciativa de colegas para aprovar a PEC que permitirá ao presidente Adolfo Menezes (PSD) reeleger-se.— Eu não assinei nada. Nisso aí, tô fora. Elmar e Júnior são arquiadversários de Adolfo em Campo Formoso. Reeleição é empoderar o inimigo.