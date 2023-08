Vitório presta contas na Alba e diz que nas finanças a Bahia vai bem

Manoel Vitório, secretário, foi ontem na Assembleia prestar contas do primeiro quadrimestre deste ano e traçou um painel bastante positivo sobre a situação financeira da Bahia. Veja alguns pontos que ele destacou:

1 — A Bahia investiu de janeiro a abril em obras diversas R$ 2 bilhões, o equivalente a 12% das receitas, mas se contabilizar maio e junho o montante chega a R$ 3,8 bilhões.

2 — A relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida que no fim de 2022 era de 28% está em 26%, um dos patamares mais baixos do país. A lei diz que não pode ultrapassar 200%. A do Rio é de 169%, a de Minas 161% e a de São Paulo 112%

3 — A receita cresceu apenas 1,2%, muito pouco, fato que se deve à redução de impostos nos combustíveis e na energia, por exemplo.

4 — A dívida baiana é pequena, uma das menores do país, no quadrimestre 0,26% da receita, hoje já 0.23%.

Otimismo —Claro que nem tudo são flores. O déficit previdenciário é alto e continua subindo. Hoje está em R$ 5 bilhões por ano. Observação de Vitório:

— É dinheiro que daria para fazer várias pontes.

Essa situação, juntando com a afinidade dos governos de Jerônimo e Lula, produz um ambiente inteiramente favorável:

— Eu não tenho dúvidas, sou muito otimista quanto ao futuro da Bahia.

Ele foi questionado também sobre a ponte Salvador-Itaparica, mas disse que a parte dele é apenas financeira. Mas seja como for, o clima é todo favorável para dinheiro e engenheiro.

Pablo: ‘O povo quer renovar’

O deputado Pablo Roberto (PSDB) diz que está firme e forte no propósito de encarar a disputa pela Prefeitura de Feira de Santana, assegurando que há espaço sobrando.

— Por onde eu ando, em todo lugar que eu vou, percebo que o sentimento é de renovação. As pesquisas de agora não dizem muito.

Ele não diz, mas Rui Costa e Jerônimo são sempre citados como exemplos de quem começa mal e acaba bem.

Simões Filho pode virar um abacaxi, diz Eduardo

Quatro vezes prefeito de Simões Filho, derrotado em 2020, no segundo mandato de deputado estadual, Eduardo Alencar (PSD), irmão do senador Otto Alencar (PSD), é sempre citado como o principal candidato a enfrentar o indicado do prefeito Diógenes Tolentino, o Dinha (MDB), mas diz que primeiro vai ver como as finanças vão ficar:

— O prefeito tomou um empréstimo de R$ 25 milhões, depois outro de R$ 11 milhões e agora quer mais um de R$ 85 milhões, a juros de 2,3% ao mês. São 121 milhões que vão custar R$ 5 milhões ao mês. Ora, a Receita é de R$ 42 milhões, a folha de pessoal R$ 32 milhões. Se for assim ele vai deixar uma herança maldita para o sucessor.

Governo até que se esforça para não deixar a Parapanema quebrar

O deputado Raimundinho da JR (PL) quis saber de Manoel Vitório o que o governo baiano está fazendo para evitar que a Parapanema, indústria de refino de cobre, sediada em Dias D’Ávila, feche as portas:

— Empresas em dificuldades sempre nos procuram, a indústria química também está em crise, Nós ajudamos, sim. Fazemos tudo que está ao nosso alcance.

A Paranapanema, há tempos em crise, hoje em recuperação judicial, é a quinta maior empresa do Brasil, com a unidade principal em Dias D’Ávila, mas também em São Paulo e Rio.

Segundo Raimundinho, aqui na Bahia ela tem mais de dois mil empregados e é responsável por 70% dos

R$ 18 milhões mensais que Dias D’Ávila arrecada:

— Se a Parapanema fechar será um prejuízo gigante para a Bahia e Dias D’Ávila quebra.

REGISTROS

Salvador em pauta

A Câmara de Salvador lança hoje (15h) o projeto de debates Lembranças do Futuro de Salvador – Passado e presente em prol de uma nova cidade. O primeiro convidado é o ex-prefeito Antonio Imbassahy.

Portos em alta

Diz a Companhia das Docas da Bahia (Codeba) que em julho os portos por ela administrados (Salvador, Aratu e Ilhéus) movimentaram 1.209.653 toneladas, aumento de 7,87%, em relação a 2022. A soja impulsionou Ilhéus, que movimentou 112.086 toneladas, aumento de 86,53%. E com o Porto Sul, que é privado, como fica?

Porcos soltos



Moradores de Abaré, às margens do Rio São Francisco, no norte do Estado, reclamam da grande quantidade de porcos soltos pelas ruas. Dizem que reviram o lixo onde encontram, e complicam, além do visual, o cheiro da paisagem.

Olho no júri



As atenções de Barra da Estiva, na Chapada, estão voltadas hoje para o Fórum de Justiça. É lá que vai acontecer o júri da ex-vereadora Creusa Permínio, acusada de ter matado, mutilado e tentado esconder o corpo do lavrador Samuel Machado, 16 anos atrás. O crime teve enorme repercussão.