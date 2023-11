Wilson Andrade volta da China com boas novas para sisal e piaçava | A TARDE

Em abril do próximo ano 30 delegações de países produtores de fibras de sisal, bambu, coco, piaçava, juta, cânhamo e seda ligados à FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) estarão em Salvador para mostrar os seus avanços tecnológicos.

Quem traz a novidade é Wilson Andrade, o baiano que preside a International Natural Fibers Organization (Organização Internacional das Fibras), com sede em Amsterdã, Holanda. Ele acaba de voltar da China, onde esteve em Beijing e Changsha/Hunam e participou da inauguração do Laboratório com Fibras Naturais.

— Eles vão compartilhar resultados em novos processos produtivos e novos produtos. Projetos compartilhados podem nascer daí. Vamos abrir as caixas pretas e usar 100% das plantas e proceder com boas práticas que resultem em pagamento por serviços ambientais e crédito de carbono.

Sisal e piaçava —O sisal vislumbra novos horizontes com o Cimatec do Sertão, que está sendo implantado em Conceição do Coité, mas as novas incursões incluem fibras que hoje estão relegadas a segundo plano, como a piaçava, planta nativa da costa brasileira hoje quase restrita ao uso no artesanato.

Diz Wilson que a China é grande produtora, consumidora e importadora de fibras naturais e tem avançado muito em pesquisas.

— Voltei da China satisfeito e otimista com os resultados. Iremos trabalhar com a ideia de 100% de aproveitamento, resíduo zero, tudo conforme o que o mundo espera para conter as mudanças climáticas.

Vitória embala Robinson para fazer a festa entre os deputados

A classificação do Vitória com a iminência de conquistar o título da série B contaminou o ambiente ontem na Assembleia.

O deputado Zé Raimundo (PT) bradava que carregava o Vitória no coração. E o Conquista (ele é de lá):

— No peito esquerdo. No direito é o Vitória.

Já o deputado Robinson Almeida, prefeiturável do PT em Salvador, que é conselheiro do Vitória, chegou na sala do cafezinho da Alba com uma gravata rubro-negra cochichando:

— Vou pedir a um tricolor para dar o nó.

Veio a deputada Maria Del Carmem (PT), foi vetada. De origem espanhola, é torcedora do Galícia. Ele foi ao plenário, voltou com a gravata no pescoço. E justificou:

— Sobrou para Alan Sanches (UB). Foi o premiado.

Alan é o líder da oposição.

Empréstimo de 1,6 bi espera

Adolfo Menezes (PSD) nem abriu a sessão de ontem, na qual estava prevista a votação de um pedido de empréstimo de R$ 1,6 bilhão que o governo do Estado quer tomar na Caixa com aval da união. Faltou quórum.

O projeto está na pauta para hoje. Vai dar? Eis a questão: como amanhã tem o feriado, ninguém garante. Um deputado admitiu que a semana, ‘com descanso no meio’, é mesmo atípica.