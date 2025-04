Wilson assume a UPB prometendo adubar o municipalismo na Bahia

Wilson Cardoso, prefeito de Andaraí e novo presidente da UPB - Foto: Danillo Gabriel / UPB

Wilson Cardoso (PSB), 73 anos, prefeito de Andaraí no quarto mandato, assume hoje (9h) a presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB), e promete fazer a diferença na entidade como fez em Andaraí.

Ele era dono da antiga rede de lojas Sadel. Vendeu e foi para Andaraí criar boi, bode e carneiro até que em 2008 se lançou candidato a prefeito sem apoio das lideranças tradicionais. No primeiro comício, soltou:

– Vou logo avisar. Quem for preguiçoso e ladrão pode votar contra porque comigo não vai ter vez.

Está agora com 100% das escolas municipais em tempo integral criando o modelo que o Estado adota pelos quatro cantos da Bahia. Na construção, convocava os pedreiros da área a trabalhar lá dando duas por dia porque os filhos iriam estudar na tal escola. E na inauguração uma placa com os nomes dos pedreiros que trabalharam.

Central de projetos –Wilson diz que na UPB tem dois focos bastante definidos.

1 – Nada de política partidária lá dentro. O que vai prevalecer é a defesa dos interesses do municipalismo.

2 – Dos 417 municípios baianos 273 têm no máximo 22 mil habitantes. 126 entre 22 mil e 100 mil e só 18 acima de 100 mil.

– Com a ressalva de que aqui, da porta pra dentro, não trataremos de opções partidárias, vamos priorizar os pequenos, montando uma central de elaboração de projetos. Eles perdem muito dinheiro de emendas por não terem condições de elaborar os projetos. E quando vai botar a mão na massa?

– Já estou.

Colaborou: Marcos Vinicius

Ainda Estou Aqui bota gás na 6ª edição da Marcha do Silêncio

A 6ª edição da Marcha do Silêncio, dia 1º de abril, ou terça próxima, que sai da Praça da Piedade, segue pela Avenida Joana Angélica, até o Monumento aos Mortos e Desaparecidos, no Campo da Pólvora, tem um ingrediente a mais, o filme Ainda Estou Aqui.

O filme exibe a trajetória do ex-deputado Marcelo Rubens Paiva, que a ditadura prendeu e deu sumiço e foi exatamente no embalo do sucesso dele, vencedor do Oscar com a atriz Fernanda Montenegro também premiada, que o Grupo Tortura Nunca Mais, que expõe as atrocidades cometidas pela ditadura, batizou a Marcha deste ano com tema 1964: Ainda Estamos Aqui.

Na Marcha do Silêncio amigos e parentes de 32 desaparecidos durante a ditadura militar (cujos corpos nunca foram encontrados) estarão presentes. A Marcha incorpora também o pedido de punição para o time do 8 de janeiro.

Feira discute seus problemas

A Câmara de Feira de Santana discutiu ontem pela manhã os principais problemas do município chamando-os de Quarteto Fantástico, como a nova rodoviária, a banda leste do anel do contorno, uma novela, o novo centro de convenções e o aeroporto.

O vereador Jorge Oliveira (PRD), que puxou os debates, diz que os problemas são ‘dores existenciais’.

– Queremos ver se damos um sopro na esperança.

REGISTROS

Corredor da Vitória 1

O Museu de Arte da Bahia, o primeiro do Brasil, que já preserva a história da Bahia em suas relíquias, celebra o aniversário de Salvador realizando a exposição Vitória, um corredor de histórias. Começou esta semana e vai até 27 de abril.

Corredor da Vitória 2

Na exposição, Edvaldo Conceição, Sueli Mota, João Leite, Ilma Rocha, Marizete Neri e Gilson Rocha compartilham suas histórias e memórias, tudo em libras e áudio-descrição. A Vitória, desde o fim do século XIX, é ponto predileto das elites em Salvador. Quem já viu, adorou.

Vítimas de Lampião

Mário Galinho (PSD), prefeito de Paulo Afonso, prestou uma homenagem póstuma a um sargento e seis soldados mortos pelo bando de Lampião em 1931, na Fazenda Touro, episódio ocorrido a 94 anos, até hoje lembrado. Segundo ele, ‘honra para quem tem honra’.

Vices se unem

A União dos Vices-Prefeitos da Bahia (UVPB) realiza dia 10 de abril no plenarinho da Alba a eleição e posse da sua nova diretoria. O atual presidente, Sorlando Batista Freires, é ex-vice-prefeito de Umburanas.