45 anos de Abap: tradição e inovação que andam juntas na publicidade

Quando falamos de tradição automaticamente somos remetidos às mais diversas práticas já consagradas no mercado, em especial no setor de publicidade. Contudo, como ser tradicional e ao mesmo tempo inovadora em uma época dominada por tanta tecnologia? Esse é um dos grandes objetivos da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap-BA) enquanto maior associação do mercado publicitário baiano, fundada há 45 anos por grandes lendas da nossa propaganda.

Atualmente, a Abap-BA conta com associações que representam 80% do PIB da publicidade do estado, se tornando marca registrada na hora de abraçar as melhores e mais estruturadas agências para trabalhar e discutir o desenvolvimento do mercado local e nacional. Portanto, sempre tratamos de conceitos que estejam alinhados com as demandas mais atuais do mercado, a exemplo de como as agências podem ser melhores e estarem mais preparadas para os desafios.

De olho nessa realidade, buscamos sempre estarmos envolvidos em diferentes movimentos, a exemplo do mais recente, no qual entregamos uma carta para o governador da Bahia abordando pleitos para nossa economia e para o nosso estado. Dessa forma, para que de fato essas ações aconteçam com frequência, foi necessário chegarmos aos 45 anos como uma associação rejuvenescida, reunindo agências longevas de muita credibilidade e história com as principais ideias da nossa juventude.

A grande maioria das nossas associadas possui mais de 35 anos de existência, contudo, estão sempre se reinventando, adotando as novidades e tecnologias de maneira funcional e plena. Hoje, temos agências que estão na terceira geração sendo operadas pelos netos dos fundadores, tornando-se algo muito bonito quando observamos a sucessão contribuir diretamente com crescimento dentro da empresa, longevidade empresarial, qualidade, credibilidade, relacionamento e marca.

E isso só é possível graças à disposição de adotar ambientes totalmente modernizados com as melhores tecnologias e sistemas, além de equipes jovens, mesclando a tradição com a atualidade. A partir disso, estamos sempre conectados às novas tendências do mercado que passaram a nos apoiar nas demandas diárias, como por exemplo, a Inteligência Artificial que, quando usada com consciência e sabedoria, auxilia no melhor desenvolvimento de ideias e resultados.

Portanto, a Abap-BA segue forte como uma das regionais mais atuantes do Brasil, articulando iniciativas pioneiras e exportando o talento das agências baianas pro mundo inteiro. E é dessa forma que chegamos aos 45 anos, com muito frescor dentro das nossas associadas, trazendo o gás necessário para acompanhar a constante evolução que a nossa comunicação vem fazendo.