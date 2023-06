A Bahia é um mundo de oportunidades

No mês passado, cerca de 100 empresários baianos participaram do almoço de lançamento da Câmara de Comércio Bahia-Israel (CCBI), que surge como um verdadeiro mundo de oportunidades. Isso porque Israel é reconhecido no mundo por sua capacidade de transformar limitações em inovação.

Durante esse almoço, lembrei de um amigo, também empresário da Bahia, que comprou um sítio perto de Alagoinhas e me pediu uma ideia de nome para a propriedade. Nasceu, assim, o Quintal das Laranjeiras. Lugar bonito, onde basta esticar o braço para pegar as frutas mais baixas. Mas esse amigo gosta mesmo é de subir de galho em galho e filosofar: "Quero provar as laranjas do alto, as laranjas que as sabiás bicam, porque são as mais doces". E ele está certo, quando a gente empreende, sobretudo em um estado com tantos desafios como o nosso, o empresário não pode se contentar com as frutas mais baixas, tem que tentar chegar ainda mais alto.

A CCBI nasce para ser a ponte que conecta o empresariado da Bahia a possibilidades e negócios que aparentemente não estão ao nosso alcance. Significa, por exemplo, que um empresário do agronegócio baiano, seja aquele que produz no oeste ou quem enfrenta as dificuldades do semi-árido, agora pode conhecer empresas como a Rivulis, referência em tecnologia de irrigação por gotejamento, que permite a utilização eficiente da água e aumenta a produtividade das lavouras mesmo em regiões áridas.

Imaginemos agora um empresário do segmento da saúde, que passa a ter acesso a empresas como a MobileODT, responsável por desenvolver um dispositivo portátil que utiliza inteligência artificial para auxiliar no diagnóstico precoce de câncer de colo de útero, tornando os exames mais acessíveis e eficientes.

Já para quem empreende na construção civil, sem dúvida, é revelador saber que existe uma Massivit, empresa pública que tem revolucionado o setor com a impressão 3D, permitindo a criação de estruturas complexas e personalizadas de forma mais rápida e econômica. Sim, Israel nos ensina com bons exemplos de como a criatividade e a tecnologia podem impulsionar o sucesso empresarial e abrir grandes oportunidades para a Bahia.

O próximo passo está em curso, a CCBI está liderando e organizando a 1ª Missão Empresarial a Israel, mirando networking e parcerias internacionais que podem impulsionar o estado. Sem dúvida, esta experiência imersiva, junto a empresas israelenses, promete ser transformadora para os empresários baianos, pois permite conhecer de perto soluções que podem ser aplicadas também à nossa realidade. O convite está feito, vamos juntos colher frutos ainda mais doces.