A Revolução da Economia Verde na Bahia

Eduardo Javier Muñoz - Foto: Divulgação

A Economia Verde, desponta como o grande tema global, representando o maior movimento econômico da história. Estamos testemunhando uma revolução na forma como geramos e manejamos energia, assim como movemos pessoas, mercadorias, energia e informação. Em meio à terceira e quarta revoluções industriais, marcadas pela eletrificação e robotização, vivemos uma transformação sem precedentes.

Imagine as mudanças necessárias em cidades, fábricas, escolas e casas. Se você permitir que sua imaginação vá além, poderá vislumbrar um futuro promissor: cidades com ar puro, livres do ruído dos motores, fábricas mais produtivas e com custos reduzidos. No entanto, esse cenário só será viável se conseguirmos armazenar energia quando ela está em excesso, para que possa ser utilizada em momentos de escassez. Em resumo, sem baterias, não há paraíso.

Sem elas, a descarbonização do planeta seria impraticável, e os 9 milhões de mortes anuais causadas pela poluição do ar continuariam a ocorrer. O crescimento econômico gerado por esse novo mundo, com aumentos de produtividade e reduções de custos, proporcionará acesso mais facilitado à energia, conectividade, educação, moradia e saúde.

O valor dessa nova economia reside no conhecimento, ou seja, saber como fabricar os componentes chave e, mais importante, como integrá-los de forma inteligente. Além disso, será necessário monetizar essas inovações e novos serviços que transformarão a cultura, as cidades e até a forma como usamos o nosso tempo. O velho mundo ainda tenta avaliar essas mudanças sob os parâmetros do passado, o que explica por que as duas maiores empresas do setor automotivo global não são apenas montadoras de carros, mas empresas de energia, alguns anos atrás sequer fabricavam veículos. Incrível!

A Bravo Motor Company, é uma empresa de inovação na descarbonização, respira e desenvolve soluções para esse novo mundo há mais de 13 anos na Califórnia, e agora no Brasil. Decidimos estabelecer aqui, pois acreditamos que o Brasil tem as condições perfeitas para liderar essa mudança. O país possui mercado, recursos naturais (materiais críticos), capital humano altamente criativo, localização geográfica estratégica e boas relações internacionais.

Dentro desse contexto, a Bahia se destaca com um governo visionário e uma comunidade empresarial diversificada e audaciosa. É nesse cenário que a BMC está construindo sua primeira unidade industrial, que será a primeira fábrica de baterias de lítio em escala na América Latina.

Nosso desejo sincero é fazer parte de uma geração de companhias baianas que transformarão a Bahia, o Brasil e toda a região. O futuro pode, sim, ser brilhante. Tudo depende das decisões e ações que tomarmos nos próximos anos.

*Eduardo Javier Muñoz – CEO da Motor Bravo Company