Bahia no radar global com tensão no estreito de Ormuz
Confira coluna Made In Bahia desta terça
O mundo acompanha com apreensão a escalada de tensões envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, especialmente diante do risco de bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de um quinto do petróleo global. Embora o cenário seja geopolítico e delicado, ele também reposiciona cadeias produtivas e abre janelas de oportunidade para regiões estrategicamente preparadas. A Bahia está entre elas.
A possível interrupção no fluxo de petróleo eleva preços internacionais e pressiona mercados. Para o Brasil, isso representa aumento de custos logísticos e energéticos, mas também cria espaço para maior protagonismo como fornecedor alternativo. Nesse contexto, a Bahia se destaca por sua vocação energética: o estado já é referência nacional em energia eólica e solar, além de possuir ativos relevantes no setor petroquímico, como o Polo de Camaçari. O avanço de investimentos em energias renováveis pode posicionar a Bahia como hub exportador de energia limpa e derivados, especialmente para mercados que buscam reduzir dependência do Oriente Médio.
Outro vetor de oportunidade está na logística. Com o redesenho das rotas marítimas globais, portos brasileiros ganham relevância. A localização estratégica da Bahia, com acesso privilegiado ao Atlântico, pode atrair operações de transbordo, armazenagem e distribuição. Portos como Salvador e Aratu-Candeias têm potencial para ampliar sua participação no comércio internacional, desde que acompanhados de investimentos em infraestrutura, digitalização e eficiência operacional.
Além disso, há impacto direto no agronegócio. A elevação dos custos de frete e insumos no mercado global pode favorecer produtores locais, sobretudo no oeste baiano, que já desponta como potência agrícola. A Bahia pode ampliar exportações de grãos, fibras e alimentos processados, aproveitando a demanda de países que buscam diversificar fornecedores em tempos de instabilidade.
No campo industrial, a reconfiguração das cadeias globais, o chamado “nearshoring”, tende a aproximar produção e consumo. Isso abre espaço para a Bahia atrair novas indústrias, especialmente aquelas que desejam reduzir riscos geopolíticos e logísticos. Com incentivos adequados, mão de obra qualificada e integração logística, o estado pode se consolidar como plataforma industrial do Nordeste.
Crises globais, historicamente, redefinem lideranças econômicas. A Bahia, com seus ativos naturais, posição geográfica e potencial produtivo, tem a oportunidade de transformar instabilidade externa em crescimento interno. Mas isso exige visão estratégica, articulação público-privada e velocidade de execução.
O mundo muda rápido. A pergunta é: a Bahia está pronta para ocupar o espaço que se abre?
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