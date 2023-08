Cinco anos de netweaving Made in Bahia

Essa semana os mais de duzentos e cinquenta empresários que compõem o grupo empresarial Business Bahia celebrarão os cinco anos do movimento que, através do incentivo a sinergia entre seus membros, propõe transformar networking em netweaving.

Essa mudança de paradigma, vem, aos poucos, conquistando adeptos e gerando relacionamentos profissionais baseados na empatia, onde o foco não é apenas o resultado financeiro que essas conexões podem resultar, mas principalmente os benefícios indiretos que ocorrem quando as relações comerciais são baseadas na legitima confiança e preocupação com o outro.

No Business Bahia a satisfação pessoal em valorizar o sucesso dos demais é legitima e marcante, provocando uma reação em cadeia, intensa que fortalece os laços empresariais e gera retorno, através de relacionamentos mais duradouros, fortalecendo a marca profissional do grupo, de forma sólida e orgânica.

Na nossa comunidade, o conceito de netweaving representa um avanço na construção das redes de relacionamentos, incentivando através de debates, encontros e eventos, amizades verdadeiras, saudáveis, positivas e construtivas, resultando em troca de conhecimento, informação e experiências com outros profissionais, dos mais diversos segmentos, de forma sensata e produtiva.

Como resultado prático desse espírito propositivo, o Business Bahia lançou a três anos a campanha Made in Bahia. Certamente a mais bem sucedida campanha de valorização dos produtos e serviços baianos, cujo Selo foi oficializado pela Assembleia Legislativa, e recentemente estreou em uma campanha oficial do Governo do Estado.

Sem nenhum interesse financeiro direto, senão a valorização da economia baiana, centenas de empresários e empresas, manifestam através da utilização do Selo Made in Bahia, nas mais diversas formas, a importância de gerarmos emprego e renda em nosso estado, e o orgulho da nossa baianidade empresarial.

Além da geração de conteúdo, da valorização da economia baiana, do incentivo aos relacionamentos profissionais saudáveis, o movimento investe também na cultura do conhecimento, já tendo apoiado dezenas de eventos em nossa capital, e patrocinado campanhas e ações sociais, em prol de importantes instituições como o Martagão Gesteira, GACC e Instituto de Cegos da Bahia.

Os projetos do Business Bahia são ambiciosos. Lançamento de livro, expansão para outras regiões do Estado e ampliação dos canais de comunicação do Grupo. Porém, nada do que já construímos teria sido possível sem o engajamento de centenas de gestores baianos que acreditam no conceito e no projeto. Feliz aniversário BB!!