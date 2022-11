Cooperativa de crédito é opção consciente de instituição financeira

O cooperativismo de crédito está atrelado a uma perspectiva sustentável que tem como propósito unir desenvolvimento econômico e social, promovendo justiça financeira. Assim, quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa participa de uma economia solidária fundamentada no consumo, no uso consciente do crédito e de demais produtos financeiros.

O Sicoob – Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil, uma das principais instituições financeiras cooperativas do país, funciona como um agente de desenvolvimento local, que tem como filosofia crescer junto e contribuir para transformar o mundo e as pessoas ao seu redor. Hoje, o Sicoob é considerado a maior rede de atendimento do país, com mais de 4 mil pontos físicos de atendimento humanizado, 6,5 milhões de cooperados, milhares de caixas eletrônicos e uma diversidade de canais digitais que permitem o acesso a um portfólio completo de produtos e serviços financeiros, assim como um banco convencional, com a vantagem de ter taxas bem mais justas que as praticadas no mercado financeiro. Quem faz parte do Sicoob são considerados donos da instituição, participam dos resultados gerados ao longo ano e contribuem para o desenvolvimento local das comunidades.

Com o objetivo de estar cada vez mais próximo do cooperado, desde 2020 o Sicoob abriu 690 unidades de atendimento físico em todo o país (uma média de 20 unidades por mês). A expectativa é que, até o fim de 2022, a instituição entregue mais de 100 novos pontos de atendimento físico à população e aos empreendedores em todo o país, e desses, 46 serão na Bahia.

É importante destacar que o Sicoob vem conquistando cada vez mais espaços na Bahia e disseminando a essência do cooperativismo. Já são mais de 216 mil cooperados, espalhados em 72 municípios do estado, com 96 Pontos de Atendimento disponíveis. A Bahia é um estado onde o sistema Sicoob está se destacando ao longo dos anos por cumprir com o propósito e missão de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade, assim, foi possível, principalmente na pandemia, possibilitar que a população baiana pudesse ter acesso a Operações de Crédito, com taxas mais justas. Com esta ação, o Sicoob alcançou o total de R$ 1,2 bilhões de carteira de crédito no estado.

Para este ano, o Sicoob mapeou 701 novos municípios para onde quer levar os benefícios do cooperativismo, democratizar o acesso a produtos e serviços financeiros de qualidade, a preços mais justos e em condições de equidade para cidadãos e empreendedores. Hoje já são atendidas 2.131 localidades, sendo que em 350 delas o Sicoob é a única instituição financeira com presença física no conceito de “agência”.