Credifit: Uma Fintech Baiana em Crescimento | A TARDE

Na Credifit, nosso propósito sempre foi claro: transformar o cenário financeiro, oferecendo soluções acessíveis e responsáveis. Após cerca de dois anos de planejamento e um ano de protocolo junto ao Banco Central, Salvador, Bahia, viu nascer ao final de 2020 esta fintech regulada que busca inovar com responsabilidade.

Com foco em soluções para pessoas físicas, como conta digital, crédito consignado e antecipação de saque aniversário FGTS, e para pessoas jurídicas, através de antecipação de contratos, recebíveis e capital de giro, a Credifit vem redefinindo o acesso a serviços financeiros.

A parceria com a Paraguaçu Investimentos, a única gestora de investimentos regulada pela CVM e baseada na Bahia, é um dos pilares do nosso sucesso. Juntos, operamos conjuntamente mais de R$ 2 bilhões em crédito desde nossa primeira operação após autorização do Bacen em dezembro de 2020, um marco para o impulso da economia local. Além da Paraguaçu, temos parcerias com outras gestoras e fundos e estamos sempre abertos a novas oportunidades colaborativas.

A educação é um pilar central na Credifit. Acreditamos que informar e capacitar nossos clientes é essencial para um desenvolvimento sustentável. Como patrocinadores da ABRH Bahia - Associação Brasileira de Recursos Humanos, estamos comprometidos em contribuir para o desenvolvimento profissional na região.

Em nossas escolhas de fornecedores estratégicos, damos um peso relevante para aqueles da região, com o objetivo de fomentar a economia local. Essa abordagem reflete nossa crença no potencial da Bahia e na importância de apoiar o mercado interno.

Como um banco digital em ascensão, enfrentamos desafios, principalmente em um setor dominado por grandes players. Ainda assim, estamos firmes em nosso caminho, adaptando-nos constantemente e mantendo a conformidade regulatória, sempre com o foco na segurança e satisfação dos nossos clientes.

Nossa jornada na Credifit é marcada pelo equilíbrio entre inovação tecnológica e responsabilidade social. Reconhecemos a importância de um setor financeiro dinâmico e acessível na Bahia, não apenas como um motor econômico, mas também como um veículo para o bem-estar social. Investimos fortemente em tecnologia para simplificar processos e tornar o crédito mais ágil e menos burocrático, sem perder de vista a ética e a transparência.

Estamos comprometidos em ser mais do que uma fintech; queremos ser um catalisador para mudanças positivas, contribuindo para um futuro onde o acesso ao crédito seja inclusivo e empoderador. Com a Credifit, a Bahia está na vanguarda de uma revolução financeira que promete ir além das fronteiras do estado, impactando positivamente a vida de muitos brasileiros.