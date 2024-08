Feira de Santana também é Made in Bahia

Osvaldo Ottan, sócio diretor do grupo Belvedere - Foto: Divulgação

Feira de Santana é um município do Estado da Bahia, distante 108 quilômetros da capital e estrategicamente bem localizado. A cidade tem acesso às principais rodovias do Nordeste brasileiro e funciona como um ponto de passagem para o tráfego que vem do Sul e do Centro Oeste, cujo destino é Salvador e outras cidades nordestinas, através dasBRs 324, 116 e 101. A “Princesa do Sertão”, alcunha carinhosamente dada por Ruy Barbosa, é a segunda cidade mais populosa do estado, perdendo apenas para Salvador e uma das maiores cidade do interior do país em população. Sede da maior região metropolitana do interior nordestino, com mais de700.000 de habitantes, Feira de Santana é uma próspera cidade encravada no agreste baiano.

A Região Metropolitana de Feira de Santana (RMFS) foi sancionada julho de 2011. Esse fato foi de grande relevância, pois possibilitou a criação de políticas públicas comuns e o enfrentamento de problemas da população conjuntamente, através da criação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Feira de Santana.

Se engajando no processo de transformação de Feira de Santana, a Belvedere Construtora , empresa feirense, fundada em 16/08/2007, desde então participa ativamente do crescimento da cidade, contribuindo através de empreendimentos imobiliários, com a geração de emprego e renda da população feirense. Nos últimos anos, a Belvedere consolidou-se no mercado com a construção de 7 edifícios residenciais e 1 empresarial, de alto padrão de qualidade, perfazendo 135.000,00m² de obras, com VGV de R$ 950 milhões de reais.

A Belvedere Construtora em parceria com outras grandes empresas do setor vem influenciando o jeito de morar do feirense, provando que é possível morar bem localizado, com conforto e qualidade de vida em apartamentos, unindo transparência a uma filosofia de trabalho cujo objetivo é trazer um alto padrão arquitetônico aliado a qualidade de acabamentos. Além da visão estratégica da Belvedere, a construtora orgulha-se em ter contribuído para atração de novos investimentos, os quais fazem parte o polo industrial gerador de receitas e de tributos municipais.

Certamente o maior legado que deixaremos para cidade é o Charmant Hotel & Business, que contempla uma torre de 31 andares de alto padrão, com lojas, espaço multiuso, salas empresariais, Hotel e Business administrado pela NH Hoteis, e o restaurante Seen no roof top.

Atualmente, a Belvedere está em franca expansão, entregando o Saint Remy, um prédio residencial, com 32 andares, iniciando a obra do Belvedere Jardin Residence, um condomínio com lotes arborizados e do Washinton Tower, e também em estudo, um outro condomínio de lotes onde pretendemos criar uma praia com 3.500m2.

*Osvaldo Ottan sócio diretor do grupo Belvedere