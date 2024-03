Liderança feminina nos tratamentos imunobiológicos na Bahia​ | A TARDE

Promover o cuidado com o bem-estar é crucial para evitar enfermidades, garantir um estilo de vida satisfatório, e constitui um dos fundamentos essenciais para atingir uma vida plena. Embora seja crucial tratar doenças e fomentar a saúde, é primordial direcionar nossos esforços para a prevenção de doenças e a incorporação de comportamentos mais saudáveis, além de considerar também abordagens em relação à administração da saúde. A dor é um dos maiores sinais de que algo está precisando ser melhorado e não deve ser ignorado.

Neste ano de 2024, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, o Brasil registrou um aumento significativo no atendimento a doenças autoimunes e a procura de serviços ambulatoriais cresceu quase 30% nos casos de lúpus, e de 12% nos de fibromialgia. Seria esse então um sinal de descuido por parte da população? De fato, não. Para entendermos melhor, as doenças autoimunes ocorrem quando o sistema imunológico ataca erroneamente células saudáveis do próprio corpo e desenvolvem distúrbios complexos e multifacetados, como artrite reumatoide, esclerose múltipla e outras, podendo manifestar-se em qualquer faixa etária e impactando negativamente a qualidade de vida. Sendo assim, na realidade, não houve descuido e sim, maior conscientização e combate a essas patologias, que representam um desafio significativo para os pacientes e profissionais de saúde.

Na reumatologia, a abordagem terapêutica dessas doenças evoluiu com o advento das Terapias Biológicas, tratamentos que utilizam proteínas para modular o sistema imunológico e reduzir a inflamação, proporcionando alívio aos pacientes. Esses tratamentos têm revolucionado a forma como lidamos com uma variedade de doenças autoimunes e inflamatórias. Essa abordagem pode envolver medicamentos imunossupressores, terapia de reposição hormonal, fisioterapia ou simples mudanças no estilo de vida. No cenário baiano, a Novaclin, criada em 1970 por reumatologistas, destaca-se como pioneira em terapia imunobiológica no estado. E na vanguarda desse progresso, é possível encontrarmos mulheres que combinam experiência e conhecimento técnico ao atuarem como enfermeiras, auxiliares, médicas, coordenadoras ou sócias, que sempre conduzem e lideram uma equipe multidisciplinar, referência em atendimento humanizado e de qualidade reconhecida em tratamentos de doenças autoimunes, com selo ONA Acreditado Pleno. Assim, à medida que celebramos 54 anos de tradição, experiência e excelência, é importante lembrarmos que o progresso é fruto de um trabalho árduo e da determinação de muitas mulheres. Quando reconhecemos e valorizamos a liderança feminina nesses espaços, estamos honrando o passado, mas também moldando o futuro da medicina.

*Dra Ana Tereza Amoedo é sócia da Novaclin