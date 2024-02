O Nordeste é a solução, a Bahia , o leme | A TARDE

De acordo com projeções do World Economic Outlook, o Brasil figura em nono lugar dentre as maiores economias do mundo. Mas será que temos dimensão do nosso potencial e da grandiosidade da Amazônia Azul, enquanto uma das maiores forças para impulsionar o desenvolvimento sustentável do país?

Somos o quinto maior litoral do mundo, com aproximadamente 8.000 km de costa. Além da rica fauna e flora marinha, o oceano também produz energia, reduz o aquecimento global, fornece alimentos, fomenta cultura e patrimônio, ao mesmo tempo em que movimenta vidas e a economia do país.

A região Nordeste, para além de sua gente, cultura e praias que encantam o mundo, vem se destacando sobretudo enquanto alternativa promissora para alavancar o progresso nacional. Região com maior crescimento no PIB, é líder na geração de energia renovável. A infraestrutura baiana ofertada ao mercado nacional é expressiva para o bom desempenho do segmento.

Salvador também se destaca no fomento ao conhecimento através do Cimatec Mar, célula acadêmica dedicada à economia do mar através de pesquisas marítimas industriais e comerciais, e do novo Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia.

Não por acaso a BYD, maior fabricante de carros de energia limpa do mundo, escolheu se instalar aqui. O investimento previsto de R$3 bilhões agregará ao fortalecimento do complexo industrial de Camaçari, que hoje emprega 10.000 pessoas, através de 90 indústrias instaladas.

O terminal de contêineres baiano também é uma das instalações mais competitivas na América do Sul, potencializada pelos constantes investimentos em infraestrutura e pessoas. Somos responsáveis por 41% dos contêineres do comércio exterior movimentados no Nordeste (jan a nov 2023/Antaq). Com a ampliação da nossa capacidade de atendimento, estamos aptos a operar supernavios e novas rotas que fortaleçam a nossa conexão com o mundo e o abastecimento da população.

Começamos 2024 integrando o Índice de Sustentabilidade Empresarial da bolsa brasileira, o ISE B3 e também conquistamos o selo Pró-Ética da Corregedoria Geral da União. Ambos movimentos de grande relevância que denotam o genuíno compromisso de grandes organizações com a agenda ESG.

Seguiremos juntos com o Made in Bahia, importante articulação empresarial em prol da valorização e do desenvolvimento baiano. Temos fé na Bahia para romper fronteiras, atrair investimentos e reconstruir com mais justiça e prosperidade a história do Brasil a partir da nossa potente capital da Amazônia Azul, a Baía de Todos-os-Santos, afinal, temos um ano desafiador e promissor pela frente e não navegamos sozinhos.

Demir Lourenço Júnior é Diretor Executivo do Tecon Salvador, unidade de negócio da Wilson Sons