Os desafios de sucessão nas empresas da Bahia

Ruy Amaral Andrdade é Conselheiro de Administração Certificado - Foto: Divulgação

A capacidade empreendedora do Baiano é inquestionável! Nosso talento passa pelas artes, mas não se resume a elas: a Bahia é o nascedouro de grandes empresas e, principalmente, de grandes empresários.



Temos histórias de sucesso no mercado local de empresas que nasceram e permanecem sendo geridas por uma mesma família. Mas, assim como ocorre em todo o mundo, a transição entre gerações é uma relevante causa para o fim de grandes empresas baianas. O que poderia parecer simples, muitas vezes é mais complexo e desafiador do que podemos imaginar.

A sucessão empresarial é um tema crucial principalmente para empresas familiares e tradicionais, pois trata da transição do poder de controle, da propriedade e (em alguns casos) da gestão da sociedade empresária para a próxima geração. Essa transição não ocorre sem desafios significativos.

Como garantir que os interesses da empresa sejam equilibrados com os interesses individuais? Como vencer os desafios fiscais e implicações tributárias? A organização antecipada permite propor as melhores estruturas para transferir os direitos, evitando disputas familiares, reduzindo a carga tributária e agilizando os processos legais.

Para garantir a continuidade e o sucesso do negócio, é fundamental que toda empresa tenha um planejamento sucessório, o que envolve a concepção e a implementação de estratégias sólidas, e bem definidas.

Além disso, um plano estruturado de sucessão contemplará não apenas a transição da posição de Sócio, mas também contemplará a sucessão na gestão. Neste ponto, a reflexão e definição sobre como o negócio será gerido assegura uma continuidade na operação e a proteção ao legado familiar no longo prazo.

Uma transferência de poder bem planejada traz maior estabilidade aos negócios, garantindo a perpetuidade das empresas e também preserva as relações pessoais, já que quando uma companhia enfrenta questões de sucessão, isso tende a desestruturar as relações profissionais e também familiares.

A sucessão empresarial não é apenas uma questão de transferência de bens materiais, mas também de valores e legado. Ao planejar a sucessão, as empresas baianas têm a oportunidade de fortalecer sua cultura organizacional e perpetuar os princípios que as tornaram referência no mercado. Ao garantir a continuidade do negócio, as empresas familiares contribuem para o desenvolvimento econômico da Bahia e inspiram novas gerações de empreendedores.

*Conselheiro de Administração Certificado (CCA+/IBGC)