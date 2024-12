Por que a Bahia é o Futuro da Energia Sustentável no Brasil?

Bruno Spinola - Foto: Divulgação

A Bahia é um Estado rico em potencial e oportunidades, especialmente no cenário de transição energética e no fortalecimento da competitividade empresarial. Com sua matriz elétrica predominantemente renovável e o avanço do mercado livre de energia, o Estado desponta como protagonista na descarbonização e no desenvolvimento sustentável.

A Neoenergia, com sua sólida expertise no setor energético e atuação estratégica, tem sido uma parceira essencial para transformar desafios em oportunidades. Por meio de soluções inovadoras, a empresa contribui para que empresas baianas se tornem mais competitivas ao reduzir custos com energia e melhorar sua eficiência operacional. No mercado livre de energia, empresas locais têm a chance de adquirir energia renovável com preços mais atrativos e previsíveis. Isso não apenas melhora o planejamento financeiro, mas também agrega valor à marca ao atender às exigências de um mercado global cada vez mais atento à sustentabilidade.

Além disso, a Neoenergia é parceira em projetos de descarbonização, ajudando empresas a atingirem metas de redução de emissões. Com soluções como PPA’s (contratos de longo prazo) e autoprodução de energia renovável, empresas podem assegurar uma matriz energética limpa, competitiva e alinhada com o futuro. Essa visão integrada não beneficia apenas os negócios, mas também promove o desenvolvimento socioeconômico da Bahia. Novos investimentos em infraestrutura, geração de empregos e capacitação são impulsionados por um setor energético mais robusto e sustentável. O Estado tem, portanto, uma oportunidade única de consolidar-se como um hub de inovação e eficiência energética no Brasil. E a Neoenergia segue comprometida em impulsionar esse crescimento, fortalecendo as empresas locais, promovendo a sustentabilidade e ajudando a Bahia a ser exemplo para o país e o mundo.

*Bruno Spinola é gerente comercial da Neoenergia